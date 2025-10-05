Suscribete a
Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre de 80 años en una piscina de Puerto Rey, pedanía de Sevilleja de la Jara

El servicio de Emergencias del 112 ha recibido el aviso del suceso a las seis de la tarde de este domingo

Imagen aérea de la pedanía de Puerto Rey
Imagen aérea de la pedanía de Puerto Rey ABC

Toledo

Los servicios sanitarios han hallado este domingo el cuerpo sin vida de un hombre de 80 años en la piscina de una vivienda unifamiliar en Puerto Rey, pedanía de Sevilleja de la Jara, en la provincia de Toledo.

Según ha informado el servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso de este accidente acuático se ha notificado a las 18.00 horas. Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital.

