Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre de 80 años en una piscina de Puerto Rey, pedanía de Sevilleja de la Jara

Los servicios sanitarios han hallado este domingo el cuerpo sin vida de un hombre de 80 años en la piscina de una vivienda unifamiliar en Puerto Rey, pedanía de Sevilleja de la Jara, en la provincia de Toledo.

Según ha informado el servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha, el aviso de este accidente acuático se ha notificado a las 18.00 horas. Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil y una ambulancia de soporte vital.