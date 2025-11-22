Suscribete a
conflicto laboral

Encierro nocturno en la planta de Schreiber Food en Noblejas (Toledo) ante el bloqueo de la negociación del convenio y las «sanciones abusivas»

Comisiones Obreras confirma que la plantilla mantendrá los paros de dos horas por turno cada jueves y viernes si no observa un cambio de actitud por parte de la compañía, que ha accedido a adelantar la reunión con el comité al 26 de noviembre

Éxito de la primera jornada de huelga en Schreiber Foods de Noblejas: cien por cien de seguimiento

El Comité de Empresa de Schreiber Food ha mantenido esta noche un encierro nocturno en las instalaciones de la compañía en Noblejas
F.F.

Toledo

Miembros del comité de empresa de Schreiber Food en la localidad toledana de Noblejas han protagonizado esta madrugada un encierro en las instalaciones de la fábrica ante la falta de avances en la negociación del convenio colectivo. La protesta, impulsada por CCOO, pretendía ... forzar a la dirección a mover ficha después de semanas de bloqueo. Finalmente, la empresa ha accedido a adelantar la próxima reunión al miércoles 26 de noviembre, en lugar del 3 de diciembre.

