Encierro nocturno en la planta de Schreiber Food en Noblejas (Toledo) ante el bloqueo de la negociación del convenio y las «sanciones abusivas»

Miembros del comité de empresa de Schreiber Food en la localidad toledana de Noblejas han protagonizado esta madrugada un encierro en las instalaciones de la fábrica ante la falta de avances en la negociación del convenio colectivo. La protesta, impulsada por CCOO, pretendía ... forzar a la dirección a mover ficha después de semanas de bloqueo. Finalmente, la empresa ha accedido a adelantar la próxima reunión al miércoles 26 de noviembre, en lugar del 3 de diciembre.

El sindicato ha confirmado que la plantilla mantendrá los paros de dos horas por turno cada jueves y viernes si no observa un cambio de actitud por parte de la compañía. Desde CCOO insisten en que es imprescindible que la dirección aporte «soluciones reales para la firma del convenio colectivo».

La huelga indefinida arrancó el pasado jueves para denunciar lo que el sindicato describe como «sanciones abusivas de hasta un mes de empleo y sueldo». Se trata de uno de los principales focos de conflicto, junto a la negativa de la empresa a desbloquear la negociación del convenio colectivo y la falta de respeto a los derechos laborales ya recogidos en el convenio vigente como los asuntos propios.

El comité denuncia que este deterioro en las relaciones laborales ha hecho «inevitable» la convocatoria de movilizaciones, que continuarán mientras no haya avances sustanciales.

Con la nueva fecha de reunión fijada para el 26 de noviembre, la plantilla espera que la dirección acuda con propuestas que permitan desbloquear el conflicto y encauzar la negociación del próximo convenio.