Élez exige a Núñez que condene el «discurso de odio» de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha

Tita García Élez (tercera por la izquierda) ha asistido este sábado a las fiestas patronales de El Bercial

La presidenta de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, ha exigido hoy al presidente regional del PP, Paco Núñez, que abandone su «silencio absoluto» y condene públicamente el discurso de odio pronunciado en las Cortes de Castilla-La Mancha por el líder autonómico de Vox, David Moreno, que, ha remarcado, «no pueden consentirse ni permitirse en democracia».

García Élez, en declaraciones a los medios de comunicación desde el municipio toledano de El Bercial, donde ha participado en sus fiestas patronales, ha reiterado que los socialistas «condenamos radicalmente este tipo de ataques y discursos que cruzan todas las líneas rojas del respeto y la convivencia, porque en política no todo vale».

En cambio, ha lamentado que «asistimos al silencio absoluto del PP de Castilla-La Mancha y de Paco Núñez. Aquí callarse es otorgar; y con este silencio cómplice, el señor Núñez demuestra que le pesan más los sillones en ayuntamientos y diputaciones que la defensa de la democracia y los derechos fundamentales».

La dirigente socialista ha instado al líder regional del PP a «levantar la voz y dejar claro a sus socios de gobierno que la convivencia está por encima de cualquier interés partidista» y a rechazar con firmeza «que se culpe a un gobierno de delitos ajenos, pues los responsables de un delito son siempre los delincuentes y nunca un colectivo o una institución».

Curso escolar

En paralelo a esta crítica, García Élez ha subrayado el contraste entre «esta política de crispación» y el modelo de gestión del PSOE y del presidente Emiliano García-Page, «centrado en ayudar a la gente con hechos, no con ruido ni con odio».

Ha puesto como ejemplo el próximo curso escolar, explicando que «gracias a la apuesta decidida y progresista del Gobierno regional, las familias de Castilla-La Mancha van a tener que hacer este año un menor esfuerzo económico que en cualquier otra comunidad autónoma».

Noticia Relacionada Castilla-La Mancha elimina el coste de la primera matrícula universitaria para 5.100 alumnos J. Guayerbas Supone un ahorro para los estudiantes de entre 1.000 y 1.150 euros. «Es un un lujo poder hacer esto», ha dicho el presidente Emiliano García-Page

Según ha señalado, la región contará con más de 530 docentes nuevos, superando los 33.000 profesionales dedicados a la educación, «lo que permite mejorar la calidad y la igualdad de oportunidades».

Además, ha resaltado que este año, por vez primera, más de 5.100 estudiantes van a poder matricularse gratis por primera vez en el primer curso de la Universidad de Castilla-La Mancha. «Esta medida pionera sí es apostar de verdad por la igualdad, porque desde el PSOE y desde el Gobierno de Page creemos que la educación es la herramienta fundamental para acabar con la desigualdad», ha subrayado García Elez.

Para concluir, la presidenta provincial de los socialistas toledanos ha defendido que «el modelo socialista pasa por estar junto a la gente, solucionar los problemas reales y garantizar que ningún joven de Castilla-La Mancha se quede sin estudios superiores por cuestión económica. «Frente a los discursos del odio y la resignación, el PSOE responde con hechos y avances en igualdad para toda la sociedad», ha concluido.