Dos mujeres hospitalizadas en Toledo por inhalación de humo tras un incendio en Chozas de Canales

Dos mujeres de 80 y 64 años han sido trasladadas este miércoles al Hospital Universitario de Toledo (HUT) tras resultar afectadas por inhalación de humo durante un incendio en una casa particular en Chozas de Canales (Toledo), según han informado fuentes del servicio ... de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El 112 ha recibido el aviso a las 14.33 horas tras iniciarse el fuego en un inmueble situado en la avenida de Madrid de la localidad toledana.

Tras acudir al lugar de los hechos bomberos del parque de Illescas y agentes de la Guardia Civil se ha precisado el despliegue de una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico que finalmente ha trasladado a las víctimas al centro hospitalario.

Los bomberos han dado por extinguido el fuego, cuyo origen no ha trascendido, y que ha afectado a la totalidad de la vivienda causando severos daños.