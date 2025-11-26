Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Cristina Álvarez, nueva presidenta de El Corte Inglés en sustitución de su hermana Marta

Dos mujeres hospitalizadas en Toledo por inhalación de humo tras un incendio en Chozas de Canales

Emergencias 112 coordinó el rápido despliegue de bomberos, Guardia Civil y equipos sanitarios para asistir a las víctimas del siniestro

La Guardia Civil rescata a dos personas atrapadas en el incendio de una vivienda en Illescas

Hospital Universitario de Toledo
Hospital Universitario de Toledo abc

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Dos mujeres de 80 y 64 años han sido trasladadas este miércoles al Hospital Universitario de Toledo (HUT) tras resultar afectadas por inhalación de humo durante un incendio en una casa particular en Chozas de Canales (Toledo), según han informado fuentes del servicio ... de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app