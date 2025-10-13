Una discusión entre dos personas en Illescas se salda con un varón herido por arma blanca

Un varón de 47 años de edad ha resultado herido tras ser agredido por otra persona en el transcurso de una discusión en la calle Estanque de Illescas, Toledo.

El aviso del suceso, según han informado fuentes del Servicio de Atención y ... Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, tuvo lugar sobre las 0.47 horas de este lunes.

Noticia Relacionada Trasladan al hospital de Toledo a un hombre de 39 años herido por arma de fuego en Cedillo del Condado ABC Los hechos se han producido en la plaza Portugal de la localidad a las 6 horas de este domingo Hasta la calle Estanque del municipio toledano se desplazó una UVI, que atendió en un primer momento al herido, que posteriormente fue traslado por una ambulancia de soporte vital al Hospital Universitario de Toledo. En el operativo también participaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.

