La Diputación de Toledo refuerza sus lazos culturales, turísticos y de cooperación con Costa Rica

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, y el vicepresidente, Joaquín Romera, han recibido este viernes en la sede de la institución provincial a una delegación de Costa Rica, encabezada por el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, acompañado por ... la embajadora de Costa Rica en España, Adriana Bolaños.

El encuentro ha tenido como objetivo estrechar los lazos culturales, turísticos y de cooperación institucional entre la provincia de Toledo y Costa Rica, fomentando el intercambio de experiencias en ámbitos como el patrimonio, la gestión cultural y el desarrollo local sostenible.

Durante la reunión, se ha puesto de relieve el interés mutuo por impulsar iniciativas que favorezcan el conocimiento recíproco, el intercambio cultural y turístico, y la colaboración en proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social.

Cedillo ha destacado «la vocación cultural y abierta de la provincia de Toledo, referente en historia, arte y patrimonio, y siempre dispuesta a compartir experiencias con otros territorios». Asimismo, ha subrayado «la importancia de este tipo de encuentros, que permiten estrechar lazos de amistad y cooperación con países hermanos, promover la proyección internacional de nuestra provincia y generar nuevas oportunidades».

Las relaciones diplomáticas entre España y Costa Rica se establecieron en 1850 y, actualmente, están marcadas por una fuerte cooperación en desarrollo, comercio y cultura. En 2025, conmemoraron 175 años de relaciones, destacando su historia de hermandad, valores compartidos y alianzas estratégicas.