La Diputación de Toledo promueve actividades inclusivas con el préstamo de una silla Joëlette y una barra direccional

La Diputación de Toledo pone a disposición de particulares, asociaciones y colectivos de la provincia el préstamo de una silla Joëlette y una barra direccional, con el objetivo de favorecer la participación de personas con discapacidad en actividades en el medio natural.

La iniciativa ... se lleva a cabo a través del área de Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural y en colaboración con la de Bienestar Social. La silla Joëlette es un innovador recurso todoterreno que permite a personas con discapacidad o movilidad reducida disfrutar de excursiones y actividades al aire libre junto a su familia o amigos, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Con la colaboración de dos acompañantes, esta silla abre la puerta a experiencias antes inaccesibles: desde rutas de senderismo y visitas a entornos patrimoniales hasta competiciones deportivas como raids, carreras o trekking en equipo.

Por su parte, la barra direccional constituye un elemento esencial para personas con discapacidad visual en salidas de montañismo y senderismo. Fabricada en aluminio y con tres metros de longitud, esta herramienta permite la orientación y la comunicación entre el usuario -que se sitúa en el centro- y dos acompañantes situados en los extremos.

Gracias a este sistema, el participante con discapacidad visual puede integrarse plenamente en actividades de naturaleza, guiado de forma segura y constante.

El préstamo de estos materiales está abierto a centros educativos con alumnado con movilidad reducida o discapacidad visual, asociaciones que organicen actividades inclusivas, federaciones deportivas que deseen formación o uso en competiciones, y también a particulares que quieran compartir experiencias en la naturaleza con familiares y amigos.

En todos los casos, es necesario contar con voluntarios que conduzcan la silla o manejen la barra.

Cursos de manejo

Además, la Diputación ha comenzado a impulsar acciones formativas sobre el manejo de la silla Joëlette y la barra direccional, con el fin de fomentar su correcto uso y promover el senderismo inclusivo. Estos cursos están dirigidos a monitores ambientales y deportivos, personal de bienestar social, empleados públicos y miembros de asociaciones vinculadas a la atención o acompañamiento de personas con discapacidad.

En ellos se abordan aspectos como el montaje y pilotaje de la silla, las técnicas de guiado con la barra direccional, la seguridad en el medio natural y el acompañamiento a las personas con discapacidad usuarias de la silla.

El pasado 29 de septiembre tuvo lugar el primero de estos cursos, que completó sus 22 plazas disponibles, reflejando el interés que suscita esta propuesta formativa. Ante la alta demanda y el interés de más personas en participar, la Diputación ha programado una nueva edición para el 1 de diciembre, que se celebrará en el Aula de Naturaleza «El Borril» (Polán).

La participación es gratuita y las inscripciones pueden realizarse a través del formulario disponible en el área de medio ambiente de la web de la Diputación de Toledo: https://www.diputoledo.es/global/5.

En este mismo enlace se encuentra recogida toda la información sobre las condiciones del préstamo de la silla Joëlette y la barra direccional, así como el formulario de solicitud en línea para todos centros educativos, asociaciones, federaciones deportivas o particulares interesados.