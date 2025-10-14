Suscribete a
La Diputación de Toledo promueve actividades inclusivas con el préstamo de una silla Joëlette y una barra direccional

Es un recurso todoterreno que permite a personas con movilidad reducida disfrutar de actividades al aire libre. La barra direccional facilita la práctica del senderismo y montañismo a personas con discapacidad visual

La silla abre la puerta a experiencias antes inaccesibles
Toledo

La Diputación de Toledo pone a disposición de particulares, asociaciones y colectivos de la provincia el préstamo de una silla Joëlette y una barra direccional, con el objetivo de favorecer la participación de personas con discapacidad en actividades en el medio natural.

La iniciativa ... se lleva a cabo a través del área de Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural y en colaboración con la de Bienestar Social. La silla Joëlette es un innovador recurso todoterreno que permite a personas con discapacidad o movilidad reducida disfrutar de excursiones y actividades al aire libre junto a su familia o amigos, ha informado la Diputación en nota de prensa.

