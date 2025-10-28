Suscribete a
ABC Premium
Directo
Rueda de prensa del Consejo de Ministros: el Gobierno aprueba la ley de enjuiciamiento criminal

La Diputación de Toledo invertirá más de 10 millones en la Unidad de Daño Cerebral Adquirido, un edificio «moderno, funcional y sostenible»

Se levantará en el lugar que ocupa el Pabellón 3 de la Residencia Social Asistida 'San José', que será demolido próximamente. La institución ha adjudicado el diseño del proyecto a estudio de arquitectura Lahoz

La unidad pionera de Daño Cerebral de la Diputación de Toledo tendrá 40 plazas de ingreso y acogerá entre 200 y 400 pacientes al año

Concepción Cedillo, ha detallado el proyecto junto al pabellón 3 de la residencia 'San José', donde se levantará el nuevo edificio
Concepción Cedillo, ha detallado el proyecto junto al pabellón 3 de la residencia 'San José', donde se levantará el nuevo edificio diputación
Mercedes Vega

Mercedes Vega

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Diputación Provincial de Toledo ha presentado este martes el proyecto de construcción de la Unidad de Daño Cerebral Adquirido (UDACE) en la Residencia Social Asistida 'San José', un recurso pionero proyectado para reforzar la atención especializada a los pacientes y el acompañamiento a ... sus familias en la provincia. La inversión global superará los 10 millones de euros cuando la unidad esté finalizada y en funcionamiento, financiada íntegramente con fondos propios de la Diputación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app