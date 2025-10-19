Suscribete a
ABC Premium

La Diputación de Toledo impulsa programas formativos con becas para jóvenes de 600€ al mes

El programa ofrece formación en Inteligencia Artificial (IA), turismo, marketing y jardinería

La Diputación de Toledo impulsa el desarrollo local con el Plan Extraordinario de Inversiones 2025, dotado con 15 millones

El curso de 'Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes' se desarrolla en colaboración con EFA Oretana
El curso de 'Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes' se desarrolla en colaboración con EFA Oretana ABC
Elisabeth Bustos

Elisabeth Bustos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Diputación de Toledo ha destinado 439.200 euros a poner en marcha de 'Primera Oportunidad de Empleo', una ambiciosa iniciativa de formación para jóvenes de entre 16 y 30 años, que combina certificación oficial, formación especializada y una beca mensual de ... 600 euros. Se trata de cuatro ciclos formativos de seis meses de duración, con dos ediciones cada uno, lo que permitirá beneficiar a un total de 136 jóvenes de la provincia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app