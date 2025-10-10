Suscribete a
La Diputación de Toledo financia la cubierta del patio de la residencia Fe del Castillo de Quismondo

La institución provincial apoya también la mejora de la accesibilidad en el Hogar del Jubilado del municipio con la instalación de una rampa en la entrada para personas con movilidad reducida

El vicepresidente de la Diputación, Daniel Arias (d.), y el alcalde de Quismondo, José Eugenio del Castillo, en la visita a las obras de la residencia de mayores Fe del Castillo
Toledo

El vicepresidente y diputado del área de Bienestar Social, Familia y Juventud de la Diputación de Toledo, Daniel Arias, junto al alcalde de Quismondo y diputado provincial de Patrimonio, José Eugenio del Castillo, han visitado las obras en la residencia de mayores Fe del Castillo ... que se ejecutan con el apoyo económico de la institución provincial.

