La Diputación de Toledo financia la cubierta del patio de la residencia Fe del Castillo de Quismondo

El vicepresidente y diputado del área de Bienestar Social, Familia y Juventud de la Diputación de Toledo, Daniel Arias, junto al alcalde de Quismondo y diputado provincial de Patrimonio, José Eugenio del Castillo, han visitado las obras en la residencia de mayores Fe del Castillo ... que se ejecutan con el apoyo económico de la institución provincial.

La actuación, subvencionada a través del área de Bienestar Social, consiste en cubrir el patio interior de la residencia y habilitarlo como zona de recreo y convivencia, con el objetivo de ofrecer a los usuarios un espacio de ocio protegido frente a las inclemencias meteorológicas. Una vez completada la obra, esta amplia zona podrá utilizarse también para reuniones familiares y actividades colectivas durante todo el año, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Durante la visita, Arias y Del Castillo destacaron la importancia de esta actuación para mejorar la calidad de vida de los mayores y reforzar los recursos asistenciales en el ámbito rural, dentro del compromiso de la institución provincial con los servicios sociales y la cooperación municipal.

Además, el Ayuntamiento de Quismondo ha desarrollado un proyecto para mejorar el acceso al Hogar del Jubilado, en el que también ha colaborado la Diputación. Las obras han permitido instalar una nueva rampa de entrada para personas con movilidad reducida, así como rehabilitar el zócalo y reparar las albardillas de tres ventanas que se encontraban deterioradas.

Noticia Relacionada La Diputación de Toledo destina 300.000 euros a la apertura de una Unidad de Cuidados Paliativos en la RSA 'San José' ABC La unidad, que funcionará el próximo año, contará con 14 habitaciones individuales con baño privado, sala de estar para familiares y una zona de jardines

Estas actuaciones reflejan el compromiso de la Diputación de Toledo con los mayores y con la mejora de la accesibilidad en espacios públicos. «Seguimos trabajando para que todos los municipios de la provincia cuenten con infraestructuras dignas y adaptadas a las necesidades de sus vecinos», ha subrayado Daniel Arias durante la visita.