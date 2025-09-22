La Diputación de Toledo califica de «falsa, ridícula y malintencionada» la acusación del PSOE de que su nuevo logo es un plagio

La portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos, ha calificado de «falsa, ridícula y malintencionada» la acusación del secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, que sostiene que el nuevo logotipo de la institución provincial es un plagio. Según afirmó, la oposición «vive de embarrar y difamar porque no tiene nada que contar ni puede criticar nuestra gestión».

De Frutos insistió en que el contrato no se limita al diseño de un logotipo, sino que responde a «una estrategia total de marca y de comunicación» desarrollada durante cuatro meses. En ese periodo, explicó, se realizaron múltiples propuestas de diseño visual y, tras un proceso de reuniones y selección, se optó por un emblema sencillo y moderno que pudiera aplicarse en distintos formatos: la doble T.

Ese símbolo, detalló, «representa historia, patrimonio, cultura, deporte, entretenimiento, gastronomía, tejido social y empresarial, tecnología presente y futuro». Un «ejercicio de creatividad semántica» que convierte la letra' T' en un elemento que aglutina todas las competencias de la Diputación.

La portavoz recalcó que existe un documento técnico de más de 150 páginas que demuestra el proceso profesional seguido hasta llegar a la propuesta definitiva. «Ellos están usando mentiras, nosotros tenemos trabajo bien hecho, además con un diseño que ha gustado, con mensajes que han gustado y con una nueva manera de ver a la provincia de Toledo que ha gustado», subrayó.

Asimismo, defendió que la nueva marca combina modernidad con tradición, algo que, a su juicio, «es lo que realmente molesta» a la oposición. «Repetir una mentira no la convierte en verdad. Estamos entrando en un año preelectoral y parece que esa es su manera de hacer campaña, una pena», reprochó.

Por último, De Frutos ha lamentado que la crítica se centre en este asunto en lugar de en los retos de futuro.«Habiendo tantos temas de futuro para debatir, nosotros seguiremos concentrados en lo que verdaderamente importa». ha señalado.