Putin: «Si Europa quiere la guerra con Rusia, estamos preparados»

La Diputación de Toledo aprueba el presupuesto «del empleo y la inversión municipal» con 199,4 millones para 2026

El PSOE, pese a reconocer que las cuentas «tienen cosas buenas y partidas muy correctas», se ha abstenido en la votación. El presupuesto entrará en vigor el 1 de enero de 2026

Los presupuestos de la Diputación para 2026 rozan los 200 millones, la mitad destinados a inversiones

Votación de los presupuestos de la Diputación de Toledo para 2026
Mercedes Vega

Toledo

La Diputación de Toledo ha aprobado este martes el presupuesto para 2026, que asciende a 199.468.533 euros, con lo votos del equipo de Gobierno (PP y Vox) y la abstención del PSOE, que pese a reconocer que las cuentas provinciales tienen « ... cosas buenas y partidas muy correctas», otras no lo son tanto, motivo por el que se han abstenido en la votación.

