La Diputación de Toledo aprueba el presupuesto «del empleo y la inversión municipal» con 199,4 millones para 2026

La Diputación de Toledo ha aprobado este martes el presupuesto para 2026, que asciende a 199.468.533 euros, con lo votos del equipo de Gobierno (PP y Vox) y la abstención del PSOE, que pese a reconocer que las cuentas provinciales tienen « ... cosas buenas y partidas muy correctas», otras no lo son tanto, motivo por el que se han abstenido en la votación.

Al finalizar el pleno, la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha felicitado al equipo de área de Hacienda por la elaboración de los presupuestos «del empleo y la inversión municipal», en los que «ingresos y gastos encajan sin necesidad de endeudarnos. Son un modelo de desarrollo que piensa en la provincia», ha manifestado Cedillo, que también ha agradecido el trabajo del equipo de Gobierno y al grupo de la oposición «por su buen talante y diálogo».

La portavoz del PP y diputada de Presupuesto, Hacienda y Promoción Económica, Soledad De Frutos, ha adelantado que con la aprobación inicial de este martes, las cuentas entrarán en vigor el 1 de enero de 2026 «y así desde el principio del año empezaremos a repartir y apoyar a los municipios». Según De Frutos, las cuentas se han realizado «con criterios de prudencia, de equilibrio y de sostenibilidad financiera con ingresos plenamente equilibrados y sin necesidad de endeudamiento y con capacidad de ahorro y de financiación, pero sobre todo, es un presupuesto real, de la experiencia, que quiere estar a pie de calle con cada uno de los vecinos de nuestros 204 municipios». Y ha subrayado que 9 de cada 10 euros se dedicarán a materias como inversión municipal, empleo y lucha contra la despoblación.

El presupuesto se ha incrementado un 9,29% con respecto a este año y 99.738.076 euros se destinan a inversiones reales y transferencias de capital en los municipios, un 5,66% más que en 2025. Entre las partidas más destacadas figuran los 15,5 millones para los Planes Provinciales de Cooperación Local de Obras y Servicios; 0,4 millones para el programa de Anejos; 7,2 millones para infraestructuras y equipamientos municipales o los 1,5 millones para el Fondo de Catástrofes Naturales.

Como novedad, la diputada ha mencionado la incorporación del plan provincial 'Toledo Emplea +', dotado con 9,2 millones, que cubrirá «las necesidades que no cubría la Junta para llegar a los máximos beneficiarios posibles.» El presupuesto mantiene también la subvención de gasto corriente a los ayuntamientos, que asciende a 17 millones; refuerza la protección social con 36 millones para igualdad y conciliación y familias vulnerables. En este punto se ha referido a la asunción de competencias impropias como el Plan Corresponsables «algo en lo que me gustaría hacer hincapié, pues vamos asumiendo cada vez más competencias impropias, que superan ya los 20 millones de euros, y que corresponden a otras administraciones».

Otros inversiones son para el servicio de atención nutricional, con 2,43 millones; 489.600 euros en becas de formación para reducir desigualdades; 550.000 euros para programas de familias y entidades; 400.000 euros para equipamientos sociales en los municipios; y 1.267.975 euros para programas de Igualdad, con un incremento de 575.000 euros. Además se contemplan los convenios de Ayudas de Emergencia Social, incluyendo la aportación de 400.000 euros para el Proyecto San José de Cáritas.

Equipo de Gobierno de la Diputación de Toledo diputación

Entre los grandes proyectos sociales, la institución trabaja en el Programa Efeso, financiado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), destinado a mejorar la empleabilidad mediante itinerarios de inserción laboral.

Por otro lado se destinarán 25.843.746 euros a políticas de carácter educativo, deportivo, cultural, turístico y medioambiental, con más de 9,3 millones para conservación ambiental, educación y sostenibilidad; 3,4 millones de euros para promoción deportiva; más de 7 millones de euros para cultura, museos, asociaciones y actividades culturales; y más de 3 millones de euros para turismo y dinamización económica.

Cuentas «poco creíbles» para el PSOE

Para la portavoz del Grupo Socialista, Tita García Élez, los presupuestos son «poco creíbles, tienen mucho maquillaje pero poca gestión y ejecución y eso se nota«. Según ha argumentado García, año tras año se vuelven a pintar o colocar partidas que luego no se ejecutan de forma correcta, »es decir no se gasta lo que en un principio se había estipulado e incluso las vinculadas a Igualdad, no se ejecutan

Y ha aclarado que hablar de un presupuesto histórico no se debe a la gestión del gobierno en la Diputación de Toledo, sino a la mayor aportación de la administración del Estado, con 15 millones más que el año anterior.

Tita García ha reconocido partidas que le parecen adecuadas como en el área de Cooperación, «destinada prácticamente de forma exclusiva a los ayuntamientos, ese incremento de un 32% donde se ve una subida importante en el planes provinciales o el gasto corriente no solo nos parece adecuado, sino que reconocemos el esfuerzo y el trabajo que desde el propio servicio se ha hecho para incrementarlas, pero nos encontramos con otras que nos generan dudas, como el incremento de uno a siete millones para el programa de mejora de infraestructura rural o urbana, donde no hay convocatoria«, ha indicado.

Y ha preguntado también por el plan de empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Si va o no a colaborar la Diputación de Toledo como otros años, después de que la institución haya aprobado un plan provincial de empleo al que destinará 9,2 millones. La portavoz del equipo de Gobierno ha respondido que 'Toledo Emplea +' está dirigido a favorecer la inserción laboral y reducir las desigualdades en los municipios de la provincia, pero ha confirmado que cuando llegue el plan de empleo regional también se unirán.

Tita García echa de menos más inversión en acciones deportivas y en promoción turística, pero se ha alegrado de que el equipo de Gobierno haya incluido iniciativas que el PSOE pidió, a través de enmiendas, en ejercicios anteriores. Y ha calificado como «despropósito» lo que la Diputación de Toledo quiere hacer con el servicio de Atención Nutricional que antes prestaba la institución «y ahora directamente cargan el mochuelo a los ayuntamientos».

El vicepresidente Daniel Arias (Vox), ha explicado que han delegado en los ayuntamientos este servicio, «dándoles el dinero, cinco euros por comida» y ha tranquilizado a los municipios porque el programa seguirá bajo la tutela de la diputación. «Se han cambiado las bases pero no por capricho» sino porque se ha querido dar cercanía al programa y porque había ancianos que se estaban saliendo del mismo porque no les gustaba la comida, ha aclarado Arias.

Vox: «Son presupuestos razonables»

El portavoz de Vox ha añadido que los presupuestos «son razonables» porque se ajustan a la base de ejecución presupuestaria del año anterior en todas las áreas y son «valientes» porque ponen en marcha programas y planes que la Diputación no tenía y que, a partir de ahora, va a asumir.

Entre los «grandes» proyectos, Arias ha mencionado el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Éfeso), la construcción de la nueva Unidad de Daño Cerebral Adquirido en la Residencia Social Asistida San José, la apertura en febrero de la Unidad de Paliativos o el plan de apoyo familiar desde el área de igualdad, el aumento de la cuantía del convenio con la Guardia Civil o el programa de mejora de infraestructuras.

Arias también ha desgranado las distintas acciones y cuantías de los organismos autónomos, deteniéndose en el CPEIS y la enmienda del PSOE sobre el tercer bombero, y ha precisado que la cuantía que se pedía era «notable» y primero «hay que ver las necesidades y luego ir llevándolas a cabo» en los distintos ejercicios, ha finalizado.

Otros asuntos

El pleno ha dado luz verde a la aprobación de los proyectos constructivos incluidos en el Modificado nº 4 del contrato de concesión de la Zona 2 de la red provincial, que permitirán actuar en tres carreteras con importantes necesidades de renovación. Las obras suman 2,59 millones de euros y se refieren a las vías entre Corral de Almaguer–ermita de la Virgen de la Muela (256.484,53 euros); Villanueva de Alcardete – N-301 (820.442,79 euros); y Quintanar de la Orden–límite con la provincia de Cuenca (1.519.053,88 euros).

También el pleno ha aprobado el convenio entre la Diputación de Toledo y el Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales para delegar en la Diputación, a través del Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria (OAPGT), la recaudación de determinados ingresos de derecho público del Consorcio.

El convenio regula el alcance de la delegación, las funciones que asumirá el OAPGT, el régimen económico, el seguimiento y las condiciones de vigencia.

Y se ha dado cuenta del cumplimiento de las reglas fiscales de la Diputación Provincial de Toledo, su organismo tributario (OAPGT) y el Consorcio de Extinción de Incendios (CPEIS) durante el 3º trimestre de 2025.