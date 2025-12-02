Suscribete a
ABC Premium

Detenido el presunto autor de un delito de tráfico de drogas en la localidad Yuncos

Los agentes de la Guardia Civil han incautado 100 gramos de hachís, una báscula de pesaje y un spray de pimienta no homologado

Droga incautada por la Guardia CIvil
Droga incautada por la Guardia CIvil GUARDIA CIVIL

ABC

Agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Illescas (Toledo), tras intensificar la presencia policial en zonas de frecuente consumo de estupefacientes en su demarcación, han interceptado un posible intercambio de droga en la localidad de Yuncos.

Tras observar un vehículo ... sospechoso en las inmediaciones de una zona frecuentada habitualmente para el consumo de estupefacientes, la rápida reacción de los agentes permitió que el vehículo no pudiera emprender la huida, según ha informado la Guardia Civil.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app