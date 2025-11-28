Detenidas dos personas en Escalona (Toledo) que transportaban 124 plantas de marihuana en una furgoneta

Agentes del Puesto de la Guardia Civil de Escalona han detenido a dos personas después de localizar un total de 124 plantas de marihuana en el interior del vehículo en el que viajaban.

Tras proceder al registro del vehículo, los agentes comprobaron que ... en su interior ocultaban 124 plantas de marihuana con inflorescencias, así como varias garrafas con productos destinados a su cultivo.

A ambos detenidos se les imputa un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, un delito penado con hasta tres años de prisión. Los agentes incautaron tanto la mercancía como el vehículo en el que transportaban la droga.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión