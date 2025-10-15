Suscribete a
ABC Premium

Detenida una pareja por numerosos robos y hurtos mediante método del 'abrazo' en Valmojado

Consiste en acercarse a la víctima de manera efusiva y amigable, simulando un encuentro casual o un malentendido, con el objetivo de ganarse su confianza rápidamente, forma en que se han esclarecido 10 delitos de hurto

Un intento de robo en una joyería revive el temor a los butrones en el barrio de Santa Teresa de Toledo

Sigue en directo la declaración de José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo por el caso Koldo

Detenida una pareja por numerosos robos y hurtos mediante método del &#039;abrazo&#039; en Valmojado

ABC

Toledo

El Área de Investigación del Puesto Principal de Valmojado (Toledo) ha logrado detener a los dos presuntos autores de numerosos robos con violencia y hurtos mediante el método del 'abrazo' tras el incremento de denuncias relacionadas con este delito.

Tras el estudio realizado, ... los agentes comprobaron que hechos similares a este habían tenido lugar en la provincia de Madrid, concretamente en la localidad de Valdemorillo, y en la localidad de Brenes, perteneciente a la provincia de Sevilla, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app