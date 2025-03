Denuncian comentarios despectivos en un curso de formación para nuevos voluntarios de Protección Civil: «Sois conos y vallas»

«El curso empezó muy bien hasta que llegamos al capítulo de la seguridad vial. Había dos policías locales de Toledo como formadores y el que llevaba la voz cantante, posiblemente con más rango que el otro, estuvo insinuando todo el tiempo que nosotros, los voluntarios de Protección Civil, somos conos y vallas que sólo servimos para eso, para cortar el tráfico, pero en absoluto para regularlo. Que sólo valíamos para poner una valla y ponernos de conos, y para repartir agua y bocadillos».

El episodio se vivió en la Escuela de Protección Civil de Castilla-La Mancha, con sede en Toledo capital, según narra a ABC una persona que lleva varios años en la agrupación de su municipio. Quiso repetir el primer curso básico para los nuevos voluntarios en la provincia de Toledo, donde se organiza una o dos veces al año, «porque me habían hablado muy bien de él».

Sin embargo, denuncia que se encontró con unos desagradables comentarios, de los que la Escuela de Protección Civil asegura que no tiene constancia oficialmente. «Ese mismo policía nos llamó conos y vallas, haciendo mucho más trabajo que él y sin cobrar un duro», añade el testigo, que pide mantener su anonimato por temor a represalias.

Asistieron varias decenas de alumnos, pero nadie reprendió al policía. No obstante, hubo quien comentó que tenía en su poder un documento en el que se indica que, como voluntarios de Protección Civil, pueden cortar el tráfico y regularlo. «El otro policía local, en cambio, nos trató muy bien y fue muy amable con nosotros», relata la misma fuente, que asegura que no hay grabaciones del episodio.

«Los voluntarios fueron a sus jefes de agrupación para decirles que los llamaron conos y vallas, lo que generó una gran indignación», continúa. Y se pregunta: «En ese primer curso para los nuevos voluntarios, ¿cómo un formador les dice eso? A personas que van a emplear horas de su tiempo, ¿los llamas conos y vallas?». «En los años que llevo en Protección Civil, nunca me habían tratado de esa manera en ningún curso, y he hecho varios», asevera el testigo.

Una carta para denunciarlo

Ocurrió el 19 de noviembre, pero ningún asistente presentó un escrito en la Escuela de Protección Civil para denunciar el episodio. Ahora sopesan redactar una carta, para enviarla al organismo competente, después de que el episodio se diera a conocer en una cuenta de WhatsApp el pasado sábado. En ella hay dados de alta más de un centenar de usuarios, entre técnicos de la Junta de Comunidades, bomberos, policías o miembros de Protección Civil.

Los voluntarios que asistieron al curso recuerdan todavía aquel pasaje cuando realizan intervenciones. «Hace unos días me tocó curar un esguince de una persona que se había caído y dije en voz alta que eso no lo hacía una valla», rememora un miembro de Protección Civil, que califica de «indignante» el trato de aquel policía local. «Me decía un compañero que también asistió al curso que no lo entendía; que, por tener un uniforme azul en vez de naranja, el policía nos humillase a personas que estamos haciendo su trabajo o nos involucramos todavía más sin cobrar un duro», relata.

«Las agrupaciones no protestan porque tienen miedo a no poder recibir las subvenciones» de la Junta de Comunidades, explican otras fuentes de Protección Civil, que citan una cifra para subrayar la importancia de los voluntarios en la provincia de Toledo en los meses más duros de la pandemia por el coronavirus: «Más de 20.000 intervenciones de marzo a junio de 2020; en entierros, en llevar alimentos a los ancianos y curarlos in situ; también en llevar material sanitario, ropa...».

«Esos comentarios despectivos los hemos oído muchas veces; no en cursos, pero sí en muchas situaciones», desvelan las mismas fuentes, que sacan a relucir la ley de Protección Civil y los planes de emergencias. «Los voluntarios dan atención sanitaria e intervienen en rescates, en la búsqueda de personas desaparecidas, en la protección en cabalgatas de Reyes o en el control de tráfico; no sólo valen de vallas y conos», ironizan esas fuentes. Y recuerdan que las agrupaciones disponen de material especial, incluidos drones, para esas tareas. «Es una vergüenza que la formación vaya a peor calidad y con esas salidas fuera de tono y lugar y, a todas luces, despectivas», se puede leer en la cuenta de WhatsApp que ha destapado este caso.

Gema Aguado, directora de la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, afirmó a ABC que no tiene autorización para contestar sobre este asunto y remitió a Prensa de la Junta de Comunidades. «Oficialmente, no consta queja alguna en la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas», indicaron desde ese departamento. «La valoración que ha realizado el alumnado sobre el profesorado en las encuestas de satisfacción al término del curso es de 4,7 sobre 5. Una valoración que se ha obtenido sobre la respuesta de 48 alumnos de un total de 59», añadieron.