David Campos y la faena de su vida en la primera del Alfarero de Oro Dio una vuelta al ruedo y sufrió una cornada en el gemelo izquierdo en el único que mató de una descafeinada 'Novillada del Aniversario' en Villaseca de la Sagra

Gabriel Moreno Villaseca de la Sagra 31/08/2025

Villaseca celebró este domingo las bodas de plata de su 'Alfarero de Oro' con una novillada monstruo -cuatro espadas-, donde el nombre propio fue el de David Campos por lo impactante de su actuación. El diestro firmó la faena de su vida, más por raza y sentimiento que por contenido, y pagó la falta de rodaje con sangre, dando una merecida vuelta al ruedo antes de pasar a la enfermería. Dimensión de Pedro Luis, firmeza de Villita y tarde aciaga para Jesús Ángel Olivas en un desafío ganadero descafeinado en el que dos utreros de Víctor Huertas salvaron el honor del campo bravo toledano.

Cuando uno entrega todo lo que tiene, no se le puede exigir más. David Campos encarnó este dicho con una faena de alma desnuda al de Alfredo Ruano. El utrero pedía todo muy bien hecho y David, que antepuso el corazón a la razón, sufrió un fuerte golpe en la espalda y una cornada en el gemelo izquierdo. No le importó, volviendo a la cara para arrancar muletazos de arrebato. El acero fue esquivo, pero la vuelta al ruedo, excesiva para algunos, fue un merecido premio.

Por su parte, Pedro Luis tiene ese aura de quien quiere y puede ser algo en el toreo. El peruano, que ya dejó buen sabor de boca en las nocturnas de Madrid en julio, reafirmó esas sensaciones en dos trasteos de un novillero en buena cocción. Dos faenas técnicas de torero rodado y en las que sacó a relucir esa valiosa mano izquierda, cualidades que fueron realzadas por dos interesantes utreros de Víctor Huertas que dieron honor al bravo toledano en la tarde.

Mientras, el paso de Villita por Villaseca no fue el más deseado para el de Manzaneque. Lo más destacado lo firmó frente al cuajado segundo de Sagrario Moreno por el pitón derecho, ya que con su segundo de La Olivilla quedó inédito tras venirse abajo en la primera tanda.

Finalmente, Jesús Ángel Olivas, que abría cartel y feria, pasó sin pena ni gloria por el 'Alfarero de Oro' a pesar de las tres balas que tuvo -una por el percance de Campos-. Sus faenas rozaron el tedio por su extensión, en gran medida por el nulo juego de su lote.

La ficha

Plaza de toros de La Sagra. Novillos por orden de lidia de Piedra Escrita, Sagrario Moreno, Herederos Alfredo Ruano, Mariano de León, La Olivilla, Brígida Díaz y Víctor Huertas (4ºBis), bien presentados aunque de escaso juego, salvando a los dos ejemplares de Víctor Huertas.

- Jesús Ángel Olivas (de grana y oro): silencio, silencio tras aviso y silencio.

- Villita (de azul marino y oro): palmas tras aviso y silencio tras aviso.

- David Campos (de verde oliva e hilo blanco): vuelta al ruedo (herido).

- Pedro Luis (azul pavo y oro): ovación y vuelta al ruedo.