Cuatro heridos, dos de ellos graves al quedar atrapados, en la colisión de dos turismos en Corral de Almaguer

Dos de los heridos fueron trasladados al hospìtal de Toledo

La colisión por alcance de dos vehículos en la N-301 a su paso por la localidad toledana de Corral de Almaguer ha dejado cuatro heridos, dos de ellos de carácter grave tras quedar atrapados.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el siniestro tuvo lugar a las 2.44 horas de este martes, en el kilómetro 105 de la referida vía.

Los heridos graves son un varón de 37 años de edad, trasladado por una UVI al Hospital Universitario de Toledo, y otro de 80, evacuado también en una UVI al Mancha Centro de Alcázar de San Juan.

Los otros dos afectados, que presentan heridas de carácter leve, son un hombre de 37 años y mujer de 52, trasladados también por sendas ambulancias al centro hospitalario alcazareño.

En el operativo movilizado por el 112, además de los ambulancias y médico de urgencias, han participado agentes de la Guardia Civil, bomberos del Parque de Villacañas.