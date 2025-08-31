Controlado un incendio forestal declarado en el paraje 'Cuartillejos' de Sonseca

Suscribete a
La llamada de un ciudadano ha alertado del fuego a los servicios de extinción sobre las 15:30 horas

Un incendio declarado esta tarde, sobre las 15:30 horas, en el paraje'Cuartillejos' de Sonseca (Toledo), y del que alertó a los servicios de extinción un ciudadano, ha quedado controlado dos horas y cuarto después.

Aunque se ha declarado Situación Operativa Nivel 1 por posible afección por humo a infraestructuras, el fuego ya está en Nivel 0 y controlado según informa la página de Fideas, Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.

En las labores de extinción han trabajado 4 medios terrestres, uno aéreo y 19 efectivos.

