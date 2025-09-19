Continúan las contrataciones de los Planes de Empleo en Olías del Rey (Toledo) para mantenimiento de vías públicas
El Ayuntamiento, además, refuerza estos programas con formación en el entorno digital
25 contratos y más de un centenar de socorristas formados en Olías del Rey
El Ayuntamiento de Olías del Rey continúa reforzando su apuesta por la creación de empleo y la mejora de la formación de los vecinos y de las vecinas del municipio. En estos días, como han informado en nota de prensa, un grupo de nuevos trabajadores y trabajadoras se ha incorporado a diferentes áreas municipales dentro de los Planes de Formación y Empleo, desarrollando labores de limpieza de viales y edificios, así como en tareas de conserjería. Además, todos ellos están recibiendo formación en materia digital, ampliando así sus competencias profesionales.
La alcaldesa, Charo Navas, acompañada por la concejala de Empleo y Promoción Económica, María Jesús Hernández, ha visitado a estas nuevas incorporaciones para darles la bienvenida y conocer de primera mano el desarrollo de los programas.
Con los dos programas actualmente en marcha se crearán 21 puestos de trabajo, gracias a una subvención de 195.300 euros procedente del Programa de Apoyo Activo al Empleo. Estos proyectos abarcan el mantenimiento de vías públicas y edificios municipales, actividades de conservación y mejora del municipio y tareas de gestión administrativa.
En total, el Ayuntamiento de Olías del Rey ha conseguido este año 410.700 euros en fondos destinados a formación y empleo, que permitirán formalizar más de 40 contratos y ofrecer 150 plazas formativas dirigidas a mejorar la empleabilidad de los olieros y de las olieras.
«Gracias a estos fondos vamos a seguir mejorando la tasa de desempleo de Olías del Rey, que ya se encuentra por debajo de la media provincial y regional», ha señalado la alcaldesa, destacando el esfuerzo del equipo de Gobierno para «obtener el máximo de subvenciones y fondos posibles para nuestro municipio».
Charo Navas ha subrayado que el objetivo del Gobierno municipal es «generar y consolidar empleo de calidad en Olías del Rey, un fin que ya iniciamos en la legislatura anterior y que forma parte de nuestra identidad como Ayuntamiento». Asimismo, ha indicado que estos nuevos programas «tendrán especial incidencia en jóvenes, mayores, mujeres y personas desempleadas de larga duración».
Reducción del desempleo
La alcaldesa también ha recordado que el municipio ha reducido su tasa de desempleo en casi cinco puntos en los últimos años: del 14 por ciento en 2019 al 9,4 por ciento en 2024. Además, Olías del Rey ha experimentado un crecimiento poblacional significativo, pasando de 7.880 censados en 2019 a 8.926 vecinos y vecinas en la actualidad.
«Este descenso en el desempleo y el aumento de la población son reflejo de que Olías del Rey se ha convertido en un municipio con oportunidades laborales y atractivo para vivir», ha explicado la responsable municipal, para añadir que junto a los programas de formación y empleo, el Ayuntamiento mantiene activas otras políticas para la generación de puestos de trabajo, como las obras de ejecución directa, las bolsas municipales de empleo o la intermediación laboral con empresas locales a través del Servicio Municipal de Empleo y Promoción Económica.
Estos programas de formación y empleo son posibles gracias a la colaboración de diversas administraciones: la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Toledo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Servicio Público de Empleo Estatal, así como el Ministerio de Educación y Formación Profesional y Deportes. Todas estas iniciativas están cofinanciadas por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete