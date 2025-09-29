obituario
Drama y consternación en Ajofrín (Toledo) por la muerte de una joven y su abuelo en pocas horas
El Ayuntamiento ha trasladado su pésame a la familia de Sandra y su abuelo Rufino, «dos vecinos muy queridos del pueblo»
La localidad toledana de Ajofrín vive con enorme pesar la pérdida de dos de sus vecinos en pocas horas, una joven y su abuelo, lo que ha generado gran consternación en la localidad.
Al parecer, la joven sufrió un accidente cerebrovascular y, pese a ser trasladada al hospital universitario de Toledo, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Al comunicarle la noticia a su abuelo, éste también fallecía.
El Ayuntamiento de Ajofrín ha expresado públicamente su pesar en redes sociales. «Desde el Ayuntamiento de Ajofrín queremos trasladar nuestro más sentido pésame y nuestras condolencias a la familia y seres queridos de Sandra Palencia y su abuelo Rufino, vecinos muy queridos de nuestro pueblo«, señala el pésame del Consistorio que añade que »envía un mensaje de apoyo, afecto y cercanía a sus familiares y amigos«.
Asimismo, las banderas del Ayuntamiento ondean a media asta en señal de duelo,
