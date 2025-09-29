Drama y consternación en Ajofrín (Toledo) por la muerte de una joven y su abuelo en pocas horas

Foto de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Ajofrín

La localidad toledana de Ajofrín vive con enorme pesar la pérdida de dos de sus vecinos en pocas horas, una joven y su abuelo, lo que ha generado gran consternación en la localidad.

Al parecer, la joven sufrió un accidente cerebrovascular y, pese a ser trasladada al hospital universitario de Toledo, los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Al comunicarle la noticia a su abuelo, éste también fallecía.

El Ayuntamiento de Ajofrín ha expresado públicamente su pesar en redes sociales. «Desde el Ayuntamiento de Ajofrín queremos trasladar nuestro más sentido pésame y nuestras condolencias a la familia y seres queridos de Sandra Palencia y su abuelo Rufino, vecinos muy queridos de nuestro pueblo«, señala el pésame del Consistorio que añade que »envía un mensaje de apoyo, afecto y cercanía a sus familiares y amigos«.

Asimismo, las banderas del Ayuntamiento ondean a media asta en señal de duelo,