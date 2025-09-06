Comienzan las fiestas de Gamonal (Toledo) con el pregón a cargo de la juventud del municipio

Gamonal, en la provincia de Toledo, celebra este fin de semana sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Purificación con una amplia programación festiva que comenzaba este viernes con el pregón a cargo de la Asociación Juvenil Zarzueleja, una entidad que promueve a lo largo del año numerosas actividades como talleres, viajes e iniciativas solidarias a favor de entidades del tercer sector.

En el pregón se han dado cita junto al alcalde del municipio, Álvaro Jerónimo, la presidenta del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Tita García, así como el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la comarca talaverana, David Gómez, entre otros.

También se llevó a cabo la coronación de mises y la entrega de bandas a los míster de este 2025, además del espectáculo pirotécnico y la verbena popular. Los festejos continuarán durante los próximos días, culminando el lunes, 8 de septiembre, con la celebración religiosa en honor a la patrona de los gamoninos.