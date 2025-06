Comienza la recuperación de la plaza de toros de Consuegra

Tras el derrumbe de una parte de la fachada sur de la plaza de toros de Consuegra (Toledo), a causa de los temporales de lluvia del pasado mes de marzo, el ayuntamiento de la ciudad ha comenzado las labores de restauración.

En principio se centran en garantizar la seguridad de la estructura en general del coso taurino, preservando sus elementos originales y más relevantes. Tras ello, se seguirá avanzando con los estudios técnicos necesarios para la rehabilitación del inmueble, que será siempre respetuosa con su valor histórico y monumental.

Dichas actuaciones se están llevando a cabo conforme a las indicaciones y directrices del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. «Desde el Ayuntamiento de Consuegra continuaremos trabajando en la recuperación de nuestra emblemática plaza de toros, un edificio cargado de historia y significado para los consaburenses», aseguran fuentes municipales.

El coso taurino, construido con piedra de las canteras del cerro Calderico y un aforo cercano a las 5.000 localidades, fue inaugurado el 22 de septiembre de 1882 con una corrida de toros, en la cual, según las crónicas, «con un lleno hasta la bandera, el diestro Fernando Gómez 'El Gallo' mató tres astados y otro 'Cuatro-Dedos'.

La huella de Manolo Lozano

El reciente fallecimiento de Manolo Lozano, una de las figuras más populares de la tauromaquia de los últimos tiempos, no ha pasado desapercibido para los aficionados; ya que durante más de una década regentó, como empresario, la plaza de toros de Consuegra y apoderó, tanto de novillero, como de matador, al diestro local, Vicente Punzón.

El paso de Lozano por Consuegra, desde 1963 a 1974, supuso una íntima compenetración con las autoridades municipales, que trataban con la mayor cordialidad la organización de los festejos taurinos. Sirva como ejemplo que en agosto de 1968 el ayuntamiento no podía concederle subvención alguna para la corrida de la feria, debido al mal año agrícola, a causa del pedrisco y otras circunstancias adversas.

La respuesta de Lozano no pudo ser más sincera y desinteresada. «Estoy dispuesto, ya que al mal tiempo buena cara, a dar la corrida del lunes 22 de septiembre con Vicente Punzón, Gabriel de la Casa y Juan José. Sin subvención no puedo ganar nunca, por lo cual quiero que se me amplíe el contrato de la plaza». De esta forma le fue prorrogado cuatro años más.

No hace falta decir que la época Lozano fue prolija, con numerosos festejos taurinos de relevancia, como los siete que se celebraron en la temporada 1965 o la corrida de feria de 1969 con Manuel Benítez 'El Cordobés', Vicente Punzón y Palomo Linares.