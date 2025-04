La Colegiata de Yepes, joya del patrimonio necesitada de rápida restauración y financiación

Escribir sobre Yepes no sería nuevo, de todos es conocida la importancia histórica del lugar y de su medio geográfico, en la mesa de Ocaña, una plataforma del fondo del lago que cubrió gran parte de la Meseta meridional en la Era Terciaria, hace 65 millones de años, pero reflexionar sobre su Colegiata y el gran retablo que la preside, resulta de interés para difundir el conocimiento de una joya de nuestro patrimonio, de un 'Bien de Interés Cultural' (BIC) con la categoría de monumento (DOCM 18/12/1992). Además, esta reflexión cobra urgencia ante los daños de su cubierta y conocer un plan de restauración con dificultades de financiación a través de 4 fases a lo largo de 40 meses, distribuidos desde enero de 2023 a octubre de 2029, casi 6 años para la reparación de una cubierta, por muy compleja que sea técnicamente la obra.

Por lo pronto, la Colegiata, empezada hacia 1534 con el cardenal Juan Pardo de Tavera, aporta conocimiento sobre el lugar y la España del momento, ante sensibilidades de tiempos distintos que se aúnan arquitectónicamente en el diseño de Alonso de Covarrubias: una iglesia en piedra de planta de salón con tres naves, ligeramente más alta la central, con un gran ábside poligonal central y dos absidiolos laterales como capillas; bóvedas góticas complejas, con terceletes y nervios combados, típicas de finales del siglo XV, del llamado 'hispano-flamenco'; arcos fajones apuntados en las naves laterales, y fajones y formeros de medio punto en la nave central, en cada uno de los 4 tramos de la iglesia, una combinación, pues, de gótico y renacimiento, del llamado 'moderno' entonces, y motivos florales en los intradós de los arcos. A su vez, los pilares compuestos que soportan las bóvedas repiten la combinación de gótico y renacimiento, nada extraño en Covarrubias, formado con Juan Guas, Antón y Enrique Egas, tres grandes figuras del arte hispano-flamenco, pero más joven que ellos y abierto a las influencias del renacimiento italiano que llegaban con la familia de los Mendoza y Lorenzo Vázquez, como artífice de muchas de las obras encargadas por aquellos en tierras de Guadalajara.

En esa misma mezcla de estilos, las columnas y pilastras adosadas a los soportes centrales que aguantan el peso del edificio, buscan en altura los arcos formeros y fajones sin preocupación por la medida y la proporción, como marcarían los cánones renacentistas; se alargan según las exigencias estructurales del edificio, no estéticas, pero, en cambio, sí se levantan sobre plintos renacentistas que recuerdan a Brunelleschi en la catedral de Florencia o a Diego de Siloé en la catedral de Granada, y las pilastras tienen una ancha acanaladura central y rematan en capiteles jónicos con connotaciones de los alcarreños de Lorenzo Vázquez y de la etapa más temprana de Covarrubias, 'plateresca'. Realmente, aquí, en Yepes, los plintos sólo se justifican por sentido estético, una forma de mostrar conocimiento del renacimiento, pero no por ser imprescindible para la altura del edificio.

Esa combinación de formas góticas y modernas nos coloca ante dos tiempos que se entrecruzan en el siglo XVI y confluyen en la obra de Covarrubias: uno que termina, el medieval, y otro que nace, el moderno, con desiguales maneras de entender el espacio, y que también reflejan dos tiempos de la política mientras se construye la Colegiata: el de Carlos V, con su visión imperial medieval, que aspira a un orden universal bajo la 'auctoritas' del Emperador y del Pontífice, y el tiempo de Felipe II, tras 1556. A partir de entonces, «nada por encima de la razón del propio Estado», que se alimenta del protestantismo, de los intereses de los príncipes alemanes, y de la nobleza y burguesía comercial de la Europa del Mar del Norte. Y eso que sucede en la política internacional repercutió también en la vida local de Yepes e indirectamente en la Colegiata.

Ante la necesidad de hacer frente los crecientes costes para mantener la política hegemónica de la Monarquía Hispánica, Felipe II procedió en 1574, como en otros lugares, a la venta a los vecinos de derechos jurisdiccionales, que en Yepes habían pertenecido a la Iglesia de Toledo desde 1213. Una de las consecuencias fue el aumento de dificultades para las obras de la Colegiata y la necesidad de detenerlas en varios momentos. Aquella circunstancia tuvo reflejo en la Colegiata, pues la fórmula para continuar las obras fue la venta de capillas laterales a las familias de mayor poder económico de la localidad, aprovechando el diseño de Covarrubias que permitía colocar dos capillas laterales en cada uno de los 4 tramos de la planta de salón, entre los grandes contrafuertes exteriores. La solución se convertía en expresión de la religiosidad colectiva y garantizaba la construcción de la Colegiata y su mantenimiento. Esas capillas laterales acaban siendo uno de sus elementos más característicos, y de nuevo, una manifestación más renacentista a través de los arcos de medio punto que cobijan cada una de ellas, de sus columnas clásicas con plinto y capitel alcarreño, y de las rejas platerescas que las cierran, forjadas en los talleres toledanos para la catedral.

A principios del XVII, se levantó la otra gran joya de la Colegiata, el retablo principal, por Luis Tristán en 1616, tal vez el pintor de más renombre de los que trabajaron con El Greco. No obstante, aún con influencias del pintor cretense, las 6 escenas de los grandes lienzos en torno a la Vida de Jesús ya han roto con su herencia. Los tiempos son otros y las figuras, sean de la Adoración de los Reyes Magos o de los Pastores, o de la Resurrección o la Ascensión, la Flagelación o la Verónica, se alejan de los arrebatos místicos del Greco, de lo sobrenatural y extraordinario que aquel atribuía a los santos, los apóstoles, la Virgen o al propio Cristo. Por el contrario, Tristán responde a la devoción popular del momento, orientada por los Cánones de Trento y la jerarquía eclesiástica: las escenas religiosas se representan con el mayor realismo, como si ocurrieran en el momento de ser pintadas. Además, el conocimiento que tuvo Tristán de las obras de Tiziano, Tintoretto y Bassano en El Escorial, Madrid y Sevilla, y la influencia del naturalismo como vanguardia artística, que experimentó en su viaje a Italia con seguidores de Caravaggio y con José Ribera, se dejan sentir en el colorido de los lienzos del retablo y en sus contrastes de luz, con una paleta muy diluida que da brillo a su pintura. El estilo de Tristán en estos lienzos, muy dañados en 1936 y afortunadamente restaurados por el Museo del Prado, nos habla de principios del siglo XVII, todavía orientado por el manierismo pero con formas y tratamiento de la luz que nos aproximan al Barroco. La combinación de escultura y pintura en el retablo también nos sitúa en el arte de finales del siglo XVI y principios del XVII.

Hasta principios del XVIII no se terminó el chapitel que remata la torre de la Colegiata, con sus más de 60 metros, faro y punto de referencia en la Mesa de Ocaña. No obstante, sus tres cuerpos estaban terminados antes y lo fundamental es su superposición armónica: de los dos primeros cuerpos, acordes a la versión renacentista de Covarrubias, con decoración plateresca en marcos y ventanas, y el tercero, con las campanas, de resonancias herrerianas y ya de principios del XVII. En cuanto al exterior de la Colegiata, destaca la monumentalidad de sus puertas, bajo grandes arcos de medio punto de tradición romana, con relieves barrocos alusivos a la Asunción en la puerta principal, y la estatua de San Benito Abad en la meridional, el patrono de la localidad y a quién está dedicada la parroquia, pero todavía llama más la atención la galería abierta que recorre su parta alta, aporta belleza y originalidad al conjunto, también ritmo y juegos de luz. Es un recurso habitual en los palacios e iglesias renacentistas, sobre todo del periodo 'purista', presente en muchos edificios, entre ellos, el Alcázar toledano y en grandes iglesias de la Mancha, como San Andrés de Villanueva de los Infantes o Santa Catalina de la Solana.

Y todavía añade singularidad al conjunto, la Capilla del Santísimo Cristo de la Vera Cruz (1720 a 1754), aprovechando para su construcción la puerta del Álamo, al norte, y lo que era una calle. Aquí, estamos de nuevo en otro tiempo de recuperación económica y social de estas tierras, de solidaridad vecinal y mecenazgo que financió la construcción e hizo posible una de las más hermosas capillas barrocas de la región, con templete central que cobija la imagen del Cristo, hoy, copia de la talla de 1568 destruida en 1936. El modelo está en las capillas de El Sagrario y el Ochavo de la catedral toledana, inaugurada en 1616, y su simbolismo metropolitano favorecerá su difusión por España e Hispanoamérica, a veces, exentas como en la catedral de Ciudad de México.

En definitiva, a pesar de que la estructura principal se dilató más de 80 años, la Colegiata de Yepes es una de las obras arquitectónicas españolas más unitaria y cerrada en sí misma, porque se ejecutó conforme a un modelo y traza no alterado, lo que le da especial belleza y armonía, y los añadidos posteriores, como los relieves barrocos en las puertas y la capilla del Santísimo Cristo, incluso la Sacristía en el lado del Evangelio, no distorsionan el conjunto. Y por supuesto, la Colegiata no se puede entender sin el Arzobispado de Toledo y la vitalidad económica de Yepes, sin sus gentes, con una comunidad judía importante hasta su expulsión en 1492 y una población vinculada al cultivo de cereales, de la vid y de algunos huertos, a la extracción de cal y piedra para la construcción, a la fabricación de vestidos y calzados de lujo, así como de paños, con batanes junto al próximo río Tajo, y molinos en el mismo para molturación del cereal, de lo que dan cuentas las Relaciones topográfica de Felipe II.

Sin embargo, hoy, esta joya del patrimonio español se haya amenazada por el deterioro de su cubierta. Según los expertos, la estructura ha perdido estabilidad y corre peligro de hundimiento, aparte de problemas de humedad que podrían perjudicar el retablo. Ante esta situación, la parroquia y sus vecinos han iniciado una campaña de solidaridad para recabar fondos a través de 'micromecenazgo' bajo el lema: 'Salvemos la Colegiata de Yepes', y han puesto en marcha un programa de rehabilitación. De todo modos, no se pueden olvidar las responsabilidades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y del Estado como garantes de los derechos de los españoles reconocidos en el artículo 46 de la Constitución: «Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad». La responsabilidad de la Junta de Comunidades no termina con la aprobación del proyecto de reparación sino que debería seguir con su ayuda económica, la del Estado y de la UE. La reparación de la cubierta de la Colegiata no puede durar 6 años, como figura en el proyecto publicado, con un coste de 855.289 euros a expensas de recursos locales. El Estado dispone del 'Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico' y del 'Programa del 1,5% Cultural' como compromiso del Gobierno de la nación con la salvaguarda del Patrimonio Cultural Español. La Colegiata y su contenido, bajo amenaza si no se restaura rápidamente la cubierta, forman parte con letras mayúsculas de ese Patrimonio Cultural.

A modo de ejemplo, la restauración integral de la catedral vieja de Vitoria, de Santa María, con lo que supone una obra de esa envergadura, se realizó en 14 años, desde 1999 a 2014. Durante ese tiempo se gestionó un programa de 'Abierto por obras' que permitió contemplar las actuaciones y generar ingresos. El Estado contribuyó a su financiación través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con 1.837.181 euros, al margen de lo aportado por la Diputación Foral, el Ayuntamiento y el Obispado de Vitoria a través de la Fundación Catedral de Santa María. Estamos seguros de que el consejero de Cultura y el presidente de la Junta de Comunidades sabrán recabar fondos propios y del Estado, y sobre todo, coordinarse con otras instituciones: el Arzobispado, la Diputación provincial y el Ayuntamiento, cuanto menos, para reparar la cubierta en el más breve plazo posible de tiempo, nunca en los largos 6 años para una obra de esas características, teniendo en cuenta los riesgos y que es una obra principal del Patrimonio Cultural Español.