Suscribete a
ABC Premium

El Certamen de Teatro Aficionado de Fuensalida vuelve en noviembre con cinco representaciones

Desde el drama hasta la comedia, las compañías participantes prometen un mes de representaciones inolvidables en Fuensalida

Cinco obras concursan en el XX Certamen Nacional de Teatro Aficionado 'Villa de Fuensalida'

Sigue en directo la rueda de prensa de Puigdemont tras romper con el PSOE

El alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso, junto a la portavoz de la Diputación, Soledad De Frutos
El alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso, junto a la portavoz de la Diputación, Soledad De Frutos diputación

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La portavoz de la Diputación de Toledo, Soledad de Frutos, y el alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso, han presentado este lunes la XXI edición del Certamen Nacional de Teatro Aficionado 'Villa de Fuensalida', que se celebrará durante el mes de noviembre en la ... Casa de Cultura de la localidad. En el acto también ha participado la concejal de Cultura de Fuensalida, Miriam Mera, y el tesorero de la Asociación Artístico-Cultural Zapa, Jesús Retes, en representación del grupo organizador del certamen.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app