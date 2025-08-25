Los Cerralbos celebra su Semana Cultural con la Milla Urbana y un homenaje a José Ángel de la Casa El pequeño municipio toledano ha preparado una serie de actividades, bajo la denominación de Innovart, que incluyen música en directo, una exposición de fotografía y actuaciones de danza

Los Cerralbos, pequeño municipio toledano de 400 vecinos, inicia este lunes su Semana Cultural en la que tendrán cabida una serie de actividades lúdicas-deportivas que culminarán el próximo sábado por la tarde con la puesta en escena de la Milla Urbana, prueba atlética que cumple este año sus bodas de plata.

Las citadas actividades están bajo la denominación de Innovart y comprenden música en directo de varios DJ's vecinos del pueblo, talleres creativos para todas las edades, pintura de murales, grafitis, mercadillo, etc.

A nivel individual destaca la exposición de fotografía de Gema Carretero, además del árbol genealógico que ha preparado Marín Vaquerizo sobre toda la historia vecinal del pueblo. Mención especial merecen las actuaciones de danza que llevarán a cabo Fernando Jiménez y Carla Garrido, conocidos como 'los Zapata', quien visitarán a los habitantes del pueblo que ya no pueden salir de sus casas.

La nota emotiva de esta semana será el homenaje a José Ángel De la Casa Tofiño, el exitoso y recordado periodista deportivo natural de Los Cerralbos y fallecido el pasado 5 de mayo.

