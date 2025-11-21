Suscribete a
El Centro Cultural San Clemente lanza una web «viva y dinámica» para impulsar la cultura de la provincia de Toledo

La nueva plataforma digital, presentada por el diputado de Cultura, Tomás Arribas, ofrece una agenda cultural que reunirá toda la oferta de los municipios toledanos

El diputado de Cultura, Tomás Arribas, asegura que la nueva web «no es solo una actualización técnica, sino una apuesta por renovar la interacción entre la institución, los creadores y el público»
El Centro Cultural San Clemente cuenta desde hoy con una nueva página web, presentada por el diputado de Cultura de la Diputación de Toledo, Tomás Arribas, como una herramienta «viva y dinámica» que supone un punto de inflexión en la forma de relacionarse con ... la ciudadanía y con el ecosistema cultural de la provincia. La nueva plataforma ya está disponible en esta dirección.

