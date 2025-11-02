Suscribete a
Illescas: Este cementerio es una ruina

Los vecinos de Illescas denuncian «el estado de abandono» en el que se encuentra el 'viejo camposanto'. Con baldosas rotas, socavones en el suelo y suciedad por el suelo del recinto

Nichos abiertos y ataúdes a la vista: el PP denuncia el abandono del cementerio antiguo de Illescas (Toledo) y exige su rehabilitación inmediata

Las tumbas presentan un aspectomuy deteriorado
Las tumbas presentan un aspectomuy deteriorado ABC
Elisabeth Bustos

En el «viejo cementerio» de la localidad toledana de Illescas aún se conservan los carteles que anuncian su cierre temporal por obras de mantenimiento. Pero no solo son los carteles los que dan testimonio de ello; las hormigoneras y los bidones ... de agua, que han permanecido en las puertas del camposanto, también parecen actuar como fieles guardianes de este espacio olvidado. Unos trabajos que, aunque necesarios, no han logrado calmar la frustración de los lugareños, quienes llevan años denunciando el «deplorable estado» en el que está el recinto.

