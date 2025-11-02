Illescas: Este cementerio es una ruina

En el «viejo cementerio» de la localidad toledana de Illescas aún se conservan los carteles que anuncian su cierre temporal por obras de mantenimiento. Pero no solo son los carteles los que dan testimonio de ello; las hormigoneras y los bidones ... de agua, que han permanecido en las puertas del camposanto, también parecen actuar como fieles guardianes de este espacio olvidado. Unos trabajos que, aunque necesarios, no han logrado calmar la frustración de los lugareños, quienes llevan años denunciando el «deplorable estado» en el que está el recinto.

«Había nichos abiertos, ataúdes a la vista y la vegetación completamente descontrolada» explica Francisco, mientras observa la sepultura de un familiar a pocos metros. «Ahora, esos nichos están tapiados y la vegetación ha desaparecido de las zonas principales, pero sigue siendo insuficiente. Decenas de baldosas siguen rotas, socavones, lo que supone un verdadero peligro para los visitantes. Caminar por aquí es una carrera de obstáculos, especialmente para los mayores,» añade Francisco, haciendo hincapié en las precarias condiciones del lugar.

Noticia Relacionada Entre flores y silencio, los toledanos recuerdan así a sus seres queridos J. Guayerbas El Día de Todos los Santos transforma el cementerio municipal en un punto de encuentro para rendir homenaje a los que ya no están

El estado de abandono del cementerio no es algo nuevo para los vecinos. Francisco lamenta que, a pesar de los esfuerzos por salvarlo, la situación haya llegado a un punto crítico. «Este cementerio forma parte de la historia de un pueblo, y lo han dejado de lado. Han obligado a la gente a trasladar las tumbas, cuando se podría haber mantenido este espacio en funcionamiento. El nuevo cementerio era necesario, sí, pero no hacía falta destruir este ni dejarlo en el absoluto abandono», afirma con tristeza.

Recuerda, además, el momento en que hace justo un año, el 1 de noviembre de 2024, una parte del tejado de la entrada principal, así como un pequeño edificio que albergaba una capilla y una sala de incineraciones, se vino abajo. «Ahora, justo antes de la festividad, han tenido que desescombrar todo eso y construir una pared provisional. Durante meses, el acceso principal estuvo vallado y cerrado», subraya Francisco, señalando las carencias evidentes en la gestión de este espacio.

A su lado, Victoria, también vecina de la localidad, muestra su frustración. «Han tenido un año y ni siquiera se han dignado a iniciar las obras de lo que antes era la capilla. Tantas obras por el pueblo y de las que más sentimos los vecinos, ni rastro», se lamenta, con el cansancio de quien ha vivido un año entero esperando que se tomen medidas en el cementerio.

«Traslados forzosos»

Victoria también destaca el «dolor» de muchos vecinos por tener que trasladar a sus seres queridos al nuevo cementerio. «Aquí cada vez queda menos gente enterrada. Nos están obligando a trasladar a nuestros seres queridos. Mi padre estaba enterrado aquí y queríamos que mi madre estuviera con él. ¿Cómo íbamos a separarlos?» se pregunta, visiblemente afectada por la situación.

Dolores, otra vecina, comparte su angustia con la gestión del camposanto y la falta de respeto hacia las tumbas de los familiares. «Es una pena lo que ha pasado aquí. Este cementerio ha sido de toda la vida, y ahora nos han obligado a llevar a nuestros muertos al nuevo. A veces parece que lo que quieren es que todos nos vayamos de aquí», expresa. «No ha habido mantenimiento y está todo abandonado. Nos dijeron que no habría más enterramientos, pero al menos deberían haber dejado este cementerio como estaba, respetando a los que ya están aquí».

Su marido está enterrado en el 'viejo cementerio' y recuerda cómo muchos familiares han tenido que ser trasladados. «Cuando alguien muere, como ya no se permite enterrar a nadie aquí, se los llevan. Ya no hay espacio para más. Mi marido está enterrado aquí, pero muchos otros familiares ya están en el nuevo cementerio, porque aquí no se puede hacer nada más».

Muros que se caen, grietas, socavones, el cementerio viejo de Illescas presenta un aspecto abandonado. No obstante, en vísperas del día de Todos los Santos, el Ayuntamiento ha cerrado los nichos en los que se veía el ataúd

«Luchas por evitar el cierre»

Los vecinos recuerdan también las difíciles luchas que tuvieron que librar para mantener el 'viejo cementerio' abierto. En 2006, ante la imposibilidad de ampliarlo, el cementerio fue clausurado para nuevos enterramientos. «El Ayuntamiento quería cerrarlo, pero un grupo de vecinos nos organizamos para evitar ese cierre. Conseguimos que no se cerrara, pero con la condición de que no habría más enterramientos. Pero claro, eso no significa que el cementerio no deba mantenerse en buenas condiciones. Es lamentable la situación», recuerda Carmen, otra vecina afectada, quien también lamenta la disparidad entre el antiguo y el nuevo sistema de sepulturas.

«Nosotros compramos la sepultura en perpetuidad, pero ahora, en el nuevo cementerio, te cobran por 30 años. Nunca es realmente tuyo, siempre hay que renovar. En Madrid, donde vive mi hermana, no hay tantos problemas como aquí. Allí tienen más cementerios y nadie se queja. Aquí, en Illescas, hemos tenido que luchar con el Ayuntamiento durante años, hacer manifestaciones... para que al menos se respetara lo que ya había».

La frustración de Carmen es palpable cuando expresa lo que más le duele: «Lo que más me molesta es que todo esto ha causado mucho daño al pueblo. Nos sentimos desplazados, porque hemos tenido que sacar a familiares y llevarlos a otros sitios. Y lo que es peor, no nos dejan enterrar a los que ya tenemos aquí. Mi marido tampoco quería mover a su madre, pero ¿qué hacíamos con ella? Si no podíamos dejarla sola allí, tuvimos que llevarla al nuevo camposanto. Lo único que hicieron con esta decisión fue hacernos mucho daño a las familias que llevamos generaciones aquí».

En este contexto, la lucha por mantener vivo el 'viejo cementerio' de Illescas continúa. Sin embargo, muchos ya temen que, por la falta de acción y el abandono, su historia y la de quienes descansan allí se desvanezca con el tiempo.