'Celestina, voces de la memoria' desborda la plaza Mayor y confirma el éxito del festival

La Puebla de Montalbán vivió en la noche de este sábado una de las jornadas más especiales de su Festival Celestina con la representación de 'Celestina, voces de la memoria', el acto central de la programación.

La representación se desarrolló en tres escenarios instalados en la plaza Mayor y un cuarto a los pies de la torre de San Miguel. El público quedó cautivado por la cuidada puesta en escena, la fuerza interpretativa del elenco y una ambientación única, en la que elementos como el fuego, la música, las acrobacias y la luz trasladaron a los espectadores a la España del siglo XV.

'Celestina, voces de la memoria' cautivó por completo a todos los asistentes y desbordó todas las previsiones, con una asistencia multitudinaria que confirma la fuerza de este festival para atraer visitantes.

La edición de este año está marcada por la altísima participación y la gran afluencia de público en todos los espectáculos programados, así como por el éxito del mercado celestinesco, que ha ampliado su oferta y ha recibido una multitud de visitantes, convirtiendo al municipio en un punto de encuentro cultural y festivo sin precedentes. Además, este año se ha entregado el Reconocimiento Celestina a la actriz Petra Martínez, homenajeada por su trayectoria y su aportación al mundo de la cultura.

Noticia Relacionada La Celestina se vive entre bambalinas Javier Guayerbas Tras meses de ensayos, los cerca de 150 actores, actrices y técnicos se sumergen bajo tierra para dar vida a los personajes inspirados en el texto de Fernando de Rojas

La alcaldesa, Soledad de Frutos, valoró el trabajo de la organización del festival, destacando la labor de María Elena Diardes, Luis María García, el elenco de actores, los voluntarios y el concejal de Cultura, David Martín, por «su dedicación, entrega y esfuerzo para que La Puebla disfrute de representaciones de una calidad artística que no se encuentra en todos los pueblos».

De Frutos subrayó que muchos de los actores no son profesionales, hay niños, jóvenes y mayores, «y sin embargo ofrecen actuaciones memorables, a la altura de grandes producciones, demostrando que este festival es la unión de todo un pueblo que se vuelca en torno a la cultura».

A por la declaración de Interés Turístico Nacional

Junto al éxito, también ha surgido la polémica: la unión de Vox y PSOE en el Pleno municipal impidió que prosperara la aprobación del acuerdo necesario para solicitar la declaración del Festival Celestina como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Esta situación ha generado malestar entre los vecinos, que durante el fin de semana han impulsado una iniciativa popular para la recogida de firmas (ya van más de mil firmas), para pedir a todos los grupos políticos que den el visto bueno al acuerdo plenario. Los vecinos y asociaciones implicadas reclaman unidad y consenso en torno a la cultura.

Entre las personas que han firmado la recogida de firmas se encuentran la actriz Petra Martínez; Carlos Velázquez, alcalde de Toledo o el barítono Luís Santana.

El Ayuntamiento subraya que la altísima repercusión mediática del festival y el apoyo masivo de los vecinos reafirman la necesidad de trabajar juntos para lograr este objetivo común: que el Festival Celestina sea reconocido como Fiesta de Interés Turístico Nacional, poniendo en valor el legado de Fernando de Rojas y la riqueza cultural de La Puebla de Montalbán.

La representación de la noche del sábado fue la culminación de un fin de semana histórico en el que La Puebla de Montalbán se ha mostrado más viva que nunca, con un ambiente extraordinario en sus calles y plazas.