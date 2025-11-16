Suscribete a
Cedillo respalda en Gálvez el reconocimiento a quienes con su trabajo y dedicación han dejado «una huella profunda»

Medalla de Oro para Nuestra Señora de los Dolores, distinción que ha recibido además el equipo sanitario de Gálvez, el futbolista Kike Pérez y el diseñador Ulises Mérida. El escultor Francisco García López 'Kalato' y el pintor Leopoldo Morán Corral han sido nombrados Hijos Predilectos

Gálvez distingue al pintor Leopoldo Morán, al escultor Kalato y al diseñador Ulises Mérida

La presidenta de la Diputación posa con el alcalde de Gálvez, los premiados y sus familiares
ABC

Toledo

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha participado este sábado en el acto de entrega de honores y distinciones del Ayuntamiento de Gálvez, donde ha sido la encargada de entregar la Medalla de Oro del Municipio a Nuestra Señora de los Dolores ... , patrona y alcaldesa honorífica de la localidad.

