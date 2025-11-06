CCOO reclama un Plan Urgente de Refuerzo en los centros de Educación Especial de la provincia de Toledo

La Federación de Enseñanza de CCOO Toledo ha denunciado este jueves la situación, que ha calificado de grave deterioro, de las condiciones en los Centros de Educación Especial (CEE) de la provincia de Toledo.

Tras las primeras visitas sindicales realizadas este curso, el sindicato ... ha constatado que sufren una situación que CCOO considera insostenible, fruto del abandono de la administración educativa, según ha trasladado a través de una comunicado.

«Hay centros creados para sesenta alumnos y alumnas que hoy escolarizan a más de un centenar sin refuerzo de personal. Es una situación límite que afecta tanto a la calidad educativa como a la salud laboral del profesorado y del personal laboral«, ha asegurado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Toledo, Bernardino Mendoza.

El sindicato ha afirmado, además, que la coordinación con los servicios sanitarios es prácticamente inexistente y que la falta de personal de enfermería y ATE deja desprotegido al alumnado más vulnerable.

Según han afirmado, en algunos casos, los equipos directivos se ven obligados a administrar medicación sin ser personal sanitario, una práctica que vulnera la normativa de prevención de riesgos laborales.

Asimismo, CCOO ha alertado de que la falta de espacio ha obligado a compartir aulas, utilizar zonas comunes e, incluso, habilitar trasteros como aulas lo que compromete la seguridad y dignidad del alumnado.

El sindicato ha exigido a la Consejería de Educación un plan urgente de refuerzo de personal docente, laboral y sanitario, la apertura inmediata del CEE de Illescas, y la actualización de la normativa que regula los CEE, con ratios realistas, protocolos frente a conductas graves y un decreto de convivencia específico.

«Los Centros de Educación Especial no pueden seguir siendo los grandes olvidados del sistema educativo, requieren atención, inversión y respeto institucional», ha concluído Mendoza.