Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Zelenski visitará España este noviembre y se reunirá con Sánchez

CCOO reclama un Plan Urgente de Refuerzo en los centros de Educación Especial de la provincia de Toledo

El sindicato denuncia la saturación y abandono de estas instalaciones educativas

Cinco centros de educación especial de la provincia de Toledo se beneficiarán, por primera vez, de talleres didácticos

Colegio de Educación Especial 'Ciudad de Toledo'
Colegio de Educación Especial 'Ciudad de Toledo' google maps

ABC

Toledo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Federación de Enseñanza de CCOO Toledo ha denunciado este jueves la situación, que ha calificado de grave deterioro, de las condiciones en los Centros de Educación Especial (CEE) de la provincia de Toledo.

Tras las primeras visitas sindicales realizadas este curso, el sindicato ... ha constatado que sufren una situación que CCOO considera insostenible, fruto del abandono de la administración educativa, según ha trasladado a través de una comunicado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app