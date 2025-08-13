Vaya por delante mi respeto, reconocimiento y cierta dosis de admiración por la tenacidad y perseverancia del alcalde de Noblejas Agustín Jiménez Crespo. Creo que el alcalde que más años lleva ocupando una Alcaldía en nuestra provincia y también de España. Nada ... menos que desde 1983; en legislaturas supone diez u once. Que no es ninguna fruslería. Ha protagonizado a lo largo de su carrera política algunos incidentes, quizá el más reciente con sus declaraciones al referirse a «Noblejas, donde hay más putas que tejas». Siendo repudiado por algunos sectores.

Personalmente no lo conozco, pero sí a través de los medios de comunicación. Cualquier persona que se interese por la sociedad toledana y sus avatares conoce a este socialista casi de pura cepa-al principio se movió más en el ámbito del PCE- que, como queda dicho, lleva gobernando Noblejas más de cuatro décadas con amplias mayorías. Y eso es una tarjeta de identidad poco frecuente y una hoja de servicios dedicada a su pueblo y a su partido PSOE, nada fácil de igualar. En la esfera política llegó a ser también diputado provincial.

Según cuentan las hemerotecas a Agustín se le prometió un instituto (IES), hace unos años en la etapa que Barreda presidia el Gobierno regional. Incluso el Ayuntamiento ofreció los terrenos para su construcción como suele hacerse en la mayoría de estos casos. Pero el tiempo fue transcurriendo, a Barreda le sucedió Cospedal y a ésta Emiliano García-Page en la presidencia del Castilla-La Mancha, y así hasta nuestros días.

Agustín siguió solicitándolo con insistencia, le regalaron los oídos con algunas buenas palabras y nos plantamos a día de hoy. Nuestro hombre llegó a superar un cáncer, pero creo que esta vez no lo va a tener todo de su lado. En la práctica está fuera del partido, pues por la edad- setentón- y por sus ácidas críticas al partido sus opiniones se las pasan por donde usted lector se imagina. Anuncia una huelga de hambre indefinida, envío de cartas a todas las agrupaciones socialistas del país denunciando- según él, el sectarismo de García-Page y su Gobierno- al Rey, al Defensor del Pueblo y no sé a cuántas personas e instituciones más. Pero me da, que lo va a tener bastante crudo.

En mi etapa como presidente de la asociación de vecinos 'Río Chico' de la zona de Valparaíso hubo un momento en que mis compañeros de Junta Directiva me decían que había que pedir un IES. Yo me negué argumentando que no teníamos población para ello, que sería muy costoso a todos los niveles y que la pirámide de edad decaería no tardando mucho por varias razones. Se construyó el colegio, éste ha llegado a estar en línea 3 varios años. Sin embargo, este curso ya se ha suprimido alguna unidad y en algún curso está en línea 1. Por algo será. El IES soñado por algunos vecinos de Valparaíso y La Legua no llegó a levantarse y creo que todo el mundo entendió y aceptó las razones. Las opiniones y razonamientos del recordado para bien en muchas cosas y exconsejero de Educación, Ángel Felpeto, nos sirvió para mucho.

Infiriendo este caso al de Noblejas me atrevo a señalar. Su población del año pasado es de 4.000 habitantes y entre los pueblos que lo circundan y que más alumnos podría aportar figuran Villarrubia de Santiago y Villatobas con 2.000. Ocaña, a seis kilómetros tiene con 15.000 más de un IES, que es donde acude el mayor numero de alumnos de Noblejas. El cercano pueblo madrileño de Colmenar de Oreja, además de pertenecer a otra Comunidad ya tiene IES. Y Yepes con 5.000 también lo tiene.

En definitiva, no es muy defendible el argumento de construir un IES en Noblejas por razones económicas y de sentido común. Otra cosa es, la promesa hecha a Agustín en su día. Que podían haberse callado o haberle compensado de otra manera. En aquella época de bonanza económica dominada por los socialistas y anteriormente con UCD se construyeron y prometieron IES casi a punta de pala. Algunos pincharon y se transformaron con los años en otros usos y quizá en otras poblaciones falten. Así es el juego de la política que también juega su relevante papel en este ámbito.

Pero, desde luego, este señor merece un gran respeto y al menos ser recibido por el consejero de Educación de la comunidad autónoma y por el mismo presidente García-Page, otrora «buen amigo y colega» de este alcalde empedernido que quiere lo mejor para su pueblo a pesar de sus años. Seguro que serviría para algo. Y doy por hecho que sus hijos y nietos- si los tiene- ya no estudiarían en ese anhelado IES.