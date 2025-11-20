Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este jueves 20 de noviembre

La Cámara de Comercio de Toledo reúne a 250 asistentes en Numancia para impulsar el empleo de mayores de 45 años

El Encuentro 45+ 'Empleo, Talento y Futuro' pone el foco en la empleabilidad, la digitalización y la inserción laboral del colectivo sénior, con la participación de Cámara, Ayuntamiento, Diputación y Junta

'Talento 45+' logra un 50% de inserción laboral con el curso de Deshuesado de Jamón en Toledo

A la inauguración asistieron el alcalde de Numancia de la Sagra, Juan Carlos Sánchez; la presidenta de la Cámara de Comercio, María de los Ángeles Martínez; el subdelegado del Gobierno, Carlos Ángel Devia; la directora general de Empleo, Elena García Zalve; y el vicepresidente tercero de la Diputación, Joaquín Romera
A la inauguración asistieron el alcalde de Numancia de la Sagra, Juan Carlos Sánchez; la presidenta de la Cámara de Comercio, María de los Ángeles Martínez; el subdelegado del Gobierno, Carlos Ángel Devia; la directora general de Empleo, Elena García Zalve; y el vicepresidente tercero de la Diputación, Joaquín Romera

ABC

Toledo

La Casa de la Cultura de Numancia de la Sagra acogía este miércoles el Encuentro 45+ 'Empleo, Talento y Futuro', una cita centrada en reforzar la empleabilidad, la digitalización y el desarrollo profesional de las personas mayores de 45 años. Organizado por la ... Cámara de Comercio de Toledo, cofinanciado por Fondos Europeos y con la colaboración del Ayuntamiento de Numancia de la Sagra y la Diputación de Toledo, el evento ha reunido a cerca de 250 asistentes, convirtiéndose en una de las jornadas con mayor participación del programa Talento 45+.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app