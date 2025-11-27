Suscribete a
Burguillos estrena mejoras en su parque más emblemático con apoyo económico de la Diputación de Toledo

Vallado perimetral, adoquinado y reestructuración del arbolado transforman el espacio de la plaza del Concejo

La Diputación invierte en un paseo peatonal que moderniza Burguillos de Toledo

Concepción Cedillo junto a Sergio Díaz, alcalde de Burguillos
Concepción Cedillo junto a Sergio Díaz, alcalde de Burguillos diputación

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha visitado Burguillos de Toledo, junto a su alcalde, Sergio Díaz, y la diputada provincial, Marina García, para conocer las obras realizadas en el parque de la plaza Concejo, el espacio verde más céntrico ... y longevo del municipio, cuya mejora ha contado con el apoyo económico de la institución provincial a través del Plan Provincial de Cooperación a las Obras de Competencia Municipal.

