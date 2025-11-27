Burguillos estrena mejoras en su parque más emblemático con apoyo económico de la Diputación de Toledo

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha visitado Burguillos de Toledo, junto a su alcalde, Sergio Díaz, y la diputada provincial, Marina García, para conocer las obras realizadas en el parque de la plaza Concejo, el espacio verde más céntrico ... y longevo del municipio, cuya mejora ha contado con el apoyo económico de la institución provincial a través del Plan Provincial de Cooperación a las Obras de Competencia Municipal.

Las actuaciones, ya finalizadas, han consistido en el vallado perimetral del parque y el adoquinado de varias zonas, además de la reestructuración del arbolado en las áreas más deterioradas, con el objetivo de mejorar la seguridad, la accesibilidad y el aspecto general de este emblemático espacio público, muy frecuentado por los vecinos.

Durante su visita, Cedillo ha destacado «la importancia de invertir en la conservación y modernización de los espacios que forman parte de la vida cotidiana de nuestros pueblos, porque son lugares de encuentro, convivencia y disfrute para todas las edades. Con actuaciones como esta apostamos por el futuro de nuestros municipios», ha recordado.

En este sentido, ha subrayado «el compromiso del Ayuntamiento de Burguillos con la mejora de la localidad», felicitando al alcalde y a todo su equipo de Gobierno «por su trabajo constante para mantener y renovar los espacios públicos».

Por su parte, el alcalde de Burguillos ha agradecido el apoyo de la institución provincial y ha señalado que «esta actuación ha permitido poner en valor el parque de siempre, un punto de referencia para los vecinos de Burguillos».

Díaz ha avanzado, además, que el Ayuntamiento tiene prevista una segunda fase de recuperación de este espacio, que incluirá la renovación del mobiliario, la instalación de nuevos juegos infantiles y la adecuación del pavimento.

Con esta intervención, la Diputación de Toledo reafirma su compromiso con el desarrollo y la mejora de las infraestructuras locales, apoyando proyectos que contribuyen al bienestar de los ciudadanos y al mantenimiento de la vida en los pueblos de la provincia.