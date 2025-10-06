'Bravo Toledano' hace el paseíllo en Arnedo y alcanza la tercera edición

El libro 'Bravo Toledano. Historia de las ganaderías de bravo en la provincia de Toledo', de Eduardo de la Rosa, ha sido presentado coincidiendo con la celebración de la feria de novilladas del Zapato de Oro de Arnedo.

Durante el ecuador de la feria, ciudad de gran tradición taurina situada en La Rioja y referente en la industria del calzado, Eduardo de la Rosa llevó a cabo la presentación de dicha obra ante los miembros del Club Taurino Arnedano y autoridades políticas de la localidad.

La plaza de toros de Arnedo fue el escenario elegido para dicho acto, en el que se destacó el recorrido de los hierros bravos de la provincia de Toledo que han tenido relevancia en los 50 años de celebración del prestigioso certamen novilleril. Se destacaron ganaderías como Cortijoliva, con siete comparecencias y varios premios a la Mejor Novillada del serial, Alcurrucén, Fernando Peña, así como otras que han desfilado por el antiguo y nuevo coso de Arnedo como Jaral de la Mira, La Laguna, Piedraescrita o el debut durante esta edición de El Montecillo.

Tras la publicación y presentación de la obra durante el mes de mayo, el libro 'Bravo Toledano. Historia de las ganaderías de bravo en la provincia de Toledo' sigue batiendo récord de ventas, alcanzando la tercera edición durante esta semana. Se presenta como una obra de referencia en el estudio de la historia ganadera del bravo de la provincia desde el siglo XVII y hasta la actualidad, trazando un minucioso recorrido y desvelando la riqueza y el legado de más de tres siglos de campo bravo en Toledo.

El libro se divide en tres partes. Una está dedicada a las casas ganaderas más relevantes, como las del Duque de Veragua, Conde de Mayalde, Cortijoliva, Alcurrucén, Domingo Ortega o Fernando Peña. Una segunda trata de esas ganaderías importantes a nivel histórico, pero que por diversas circunstancias duraron menos tiempo, como José Manzanilla, en La Puebla de Montalbán, o Vicente Guzmán, en Seseña, de origen Santa Coloma. Y la tercera versa sobre los hierros surgidos en el siglo XXI.

El libro se puede adquirir por correo electrónico (bravotoledano@gmail.com) o en las principales librerías de referencia como:

- Librería Rodríguez, en la plaza de toros de Las Ventas (Madrid)

- Librería Gómez Menor (Toledo)

- Librería Páginas (Talavera de la Reina)