Bravo, ante su positivo en alcohol al volante: «Tengo la conciencia tranquila, mis vecinos decidirán si merezco renovar su confianza en las elecciones municipales»

Tras la polémica suscitada en los últimos días por el positivo el pasado verano en un control de alcoholemia del alcalde del PP de Mora (Toledo), Emilio Bravo, donde los grupos de la oposición PSOE, IU-Podemos y Ciudadanos pedían su dimisión y la celebración de un pleno extraordinario para pedir explicaciones al regidor moracho, éste ha decidido emitir un comunicado en su cuenta personal de Facebook donde asegura tener «la conciencia tranquila» y que serán sus vecinos los que decidirán si merece su confianza en las elecciones municipales del 28 de mayo.

En él Mora afirma: «Ante las publicaciones aparecidas hoy en prensa, solo indicar que son cuestiones adscritas exclusivamente a mi vida privada y personal, que nada tienen que ver con mi actividad pública y que en nada afectan, ni han afectado a mi labor en el Ayuntamiento de Mora ni en las Cortes de Castilla La Mancha».

Añade que «es la segunda vez, en lo que va de año, que los partidos de la oposición en Mora (PSOE, IU-Podemos y Cs) intentan desacreditarme políticamente con ataques y cuestiones meramente personales, cruzando la línea roja que, bajo mi punto de vista no se debe traspasar en política al mezclar la vida personal con la pública. «a mí ahí no me van a encontrar».

Asimismo señala que «afortunadamente mis vecinos me están trasladando constantemente su apoyo al ver estos constantes ataques personales desde el principio», porque según señala: «En Mora nos conocemos todos afortunadamente y ellos son conocedores de mi trabajo, mis desvelos y mis ganas de trabajar por mejorar cada día mi pueblo y el bienestar de los morachos.

«Es muy triste que los partidos de la oposición en mi pueblo, al verse a tres meses de las próximas elecciones municipales sin argumentos en contra de mi gestión de 12 años al frente del Ayuntamiento, actúen de este modo», lamenta Mora.

Finalmente el diputado regional recalca: «Solo decir que tengo la conciencia tranquila, que el próximo 28 de mayo hay elecciones municipales, en ellas, mis vecinos serán quienes hablen y decidan de forma libre y democrática si merezco renovar su confianza».