La borrasca Claudia pone en alerta naranja a la Sierra de San Vicente (Toledo), donde se esperan lluvias de hasta 80 litros por metro cuadrado

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, activará a partir de las nueve de la mañana de este sábado la Fase de Alerta en nivel cero -el más bajo- del Plan Específico ante el ... Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en la provincia de Toledo, ante los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por el paso de la borrasca Claudia.

La activación se ha decretado tras el aviso de nivel naranja por fuertes lluvias en la comarca de la Sierra de San Vicente, donde la Aemet prevé una precipitación acumulada de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas a partir de las 10 de la mañana. Para esta misma comarca se han emitido avisos amarillos por lluvias de 40 l/m² en 12 horas, entre las 07 y las 10 h y entre las 20 y las 23:59 h.

En la provincia de Toledo también estarán en alerta amarilla el Valle del Tajo y la comarca de Los Montes de Toledo, donde se podrán acumular 40 l/m² en 12 horas entre las 10:00 y las 20:00 h. Además, los Montes de Toledo cuentan con un aviso por rachas de viento de hasta 70 km/h durante el mismo intervalo.

La provincia de Ciudad Real también se encuentra bajo alerta amarilla por las lluvias previstas en las Sierras de Alcudia y Madrona, con acumulaciones de 15 l/m² en una hora y 40 l/m² en 12 horas a lo largo de la jornada. A estos avisos por lluvia se suman varios avisos amarillos por viento, con rachas máximas de 70 km/h en las comarcas de Montes del Norte y Anchuras, Valle del Guadiana y Sierras de Alcudia y Madrona. En todos los casos, el viento será predominantemente del sur y suroeste, con ventanas horarias comprendidas entre las 10 y las 19:59 h, según las previsiones.

Ante la activación del Meteocam, el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 ha informado a los ayuntamientos y grupos de intervención afectados para que adopten las medidas de prevención, seguimiento y respuesta que consideren necesarias. La dirección del Plan valorará la evolución de las predicciones y las incidencias que puedan producirse, adaptando el nivel de respuesta si fuese necesario. El 1-1-2 realizará un seguimiento continuo durante todo el episodio de lluvias.

Recomendaciones ante lluvias intensas y fuertes vientos

Ante precipitaciones muy fuertes, se recomienda reducir la velocidad en carretera, evitar zonas inundadas, cauces o ramblas y, si la lluvia sorprende mientras se camina por el campo, buscar lugares elevados.

En viviendas, conviene retirar objetos exteriores que puedan ser arrastrados y abandonar sótanos o plantas bajas si se producen inundaciones, desconectando la energía eléctrica.

Durante una tormenta, es importante no estacionar en arroyos o cauces y mantenerse alejado de vaguadas para evitar riadas. Se aconseja evitar desplazamientos, y si son imprescindibles, informarse del estado meteorológico y extremar la precaución.

Se recomienda asegurar puertas, ventanas y toldos, y retirar macetas u objetos que puedan caer a la vía pública. En exteriores, se debe evitar caminar junto a cornisas, muros, árboles o estructuras en mal estado.

En carretera, conviene reducir la velocidad y actuar con máxima precaución. Si es posible, se deben evitar los desplazamientos.

Finalmente, el Gobierno regional recuerda que ante cualquier emergencia debe llamarse al 1-1-2, haciendo un uso responsable del servicio.