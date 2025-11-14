Suscribete a
La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo en una residencia de mayores de Ávila a manos de otro interno

La borrasca Claudia pone en alerta naranja a la Sierra de San Vicente (Toledo), donde se esperan lluvias de hasta 80 litros por metro cuadrado

La Junta activará este sábado a partir de las nueve de la mañana el Meteocam en situación de alerta nivel operativo cero en la provincia de Toledo

En Ciudad Real también se esperan intensas precipitaciones y fuertes rachas de viento en las Sierras de Alcudia y Madrona y en las comarcas de Montes Norte, Anchuras y Valle del Guadiana

La borrasca Claudia traerá lluvias y descenso de temperaturas a Castilla-La Mancha y gran parte de España este fin de semana

Este sábado se esperan lluvias intensas y fuertes vientos en las provincias de Toledo y Ciudad Real
F.F.

Toeldo

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, activará a partir de las nueve de la mañana de este sábado la Fase de Alerta en nivel cero -el más bajo- del Plan Específico ante el ... Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en la provincia de Toledo, ante los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por el paso de la borrasca Claudia.

