Beatriz Rodríguez, oliera del Año, y Ángel Martín de la Cuadra, Medalla de Oro e Hijo Predilecto a título póstumo en Olías del Rey

El Ayuntamiento de Olías del Rey ha aprobado en sesión plenaria la concesión de los Honores y Distinciones Municipales 2025, que serán entregados el próximo 29 de septiembre a las nueve de la tarde en el Teatro Municipal Maravillas Sánchez, dentro del programa de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. Con estos reconocimientos, la corporación municipal rinde homenaje a personas e instituciones cuya trayectoria representa un ejemplo de compromiso, servicio y dedicación al municipio.

Entre los galardonados figura la Santísima Virgen del Rosario, que ostenta el título de Alcaldesa Honoraria y Perpetua, y Medalla de Oro de la Villa, distinción concedida en 1986 y entregada a la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario.

A título póstumo, se distinguirá a José María Manzanares Martín con la Medalla de Oro de la Villa y el nombramiento como Alcalde Honorífico, además de dedicarle un espacio en el municipio. También se reconocerá a título póstumo a Ángel Martín de la Cuadra, quien fuera teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Obras y Servicios, Accesibilidad y Personal, con la Medalla de Oro de la Villa y el nombramiento como Hijo Predilecto, junto con la dedicación de un espacio público a su memoria.

El Ayuntamiento ha nombrado Hijo Predilecto de la Villa a Alejandro Arellano Cedillo, cuya destacada trayectoria eclesiástica y jurídica tiene alcance internacional, y a quien se dedicará un espacio público en Olías. Asimismo, Juan Carlos Bustos Mancera será reconocido como Hijo Adoptivo por sus años de servicio como párroco de la Iglesia de San Pedro y su dedicación al pueblo.

En el apartado de investigación y difusión de la historia local, Beatriz Rodríguez Arellano ha sido nombrada Oliera del Año por sus estudios e investigaciones sobre la historia del municipio y la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario.

Distinciones a la Policía Local y a la Guardia Civil

La seguridad también estará presente en los reconocimientos de este año. El Puesto de la Guardia Civil de Olías del Rey y el Cuerpo de Policía Local recibirán la Medalla de Plata del Municipio, en reconocimiento a su labor en materia de seguridad, protección ciudadana y defensa del municipio.

Las Medallas de Bronce han recaído en Luis Merino Tordesillas, por su impulso al asociacionismo y al bienestar de las personas mayores, y en María Soledad Noriega, por su trabajo en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y en la participación social.

El Ayuntamiento ha nombrado además a Pedro Luis Tordesillas como Cronista Oficial de la Villa, en reconocimiento a su labor de investigación y difusión de la historia y tradiciones locales. Por último, Hilario Arconchel Bargueño recibirá un distintivo póstumo al Mérito en el Servicio por su entrega y profesionalidad en el sector público.

Noticia Relacionada El Gobierno regional adjudica la primera fase de las obras del CEIP 'Margarita Salas Falgueras' de Olías del Rey ABC Las obras se basan en la construcción de tres aulas de Infantil y otras tres aulas de Primaria. Cuentan, para su desarrollo, con un importe de adjudicación superior a los 3,5 millones de euros y con un plazo de ejecución de 11 meses

La alcaldesa, Charo Navas, ha destacado que estos nombramientos constituyen un reconocimiento colectivo a la entrega, el esfuerzo y la excelencia de los homenajeados, quienes «proyectan con orgullo el nombre de Olías del Rey y refuerzan el valor de la identidad local».

En palabras de la responsable municipal, «Olías del Rey es un pueblo con alma, y esa alma la ponen los olieros y las olieras. Somos un municipio que crece y avanza gracias a la ilusión, al esfuerzo y a la generosidad de su gente» por lo que estos Honores y Distinciones «no son solo un reconocimiento a quienes hoy distinguimos, sino un homenaje a todas las personas que, con pequeños o grandes gestos, construyen un Olías del Rey mejor».

Asimismo, Navas ha subrayado que es deseo del equipo de Gobierno que la celebración de las próximas fiestas patronales «nos recuerden que nuestra mayor riqueza está en nuestra gente, en nuestra unión y en nuestra historia compartida».