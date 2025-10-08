Suscribete a
Los bares de Escalona agotan sus existencias durante las Jornadas Medievales, con más de 30.000 visitantes

Las calles del municipio toledano «han estado abarrotadas, parecía la Gran Vía», dice la concejal de Cultura, Susana Morón

Escalona incorpora este año un nuevo y espectacular escenario a sus Jornadas Medievales: su castillo

Torneo de las justas en el mercado medieval
El municipio toledano de Escalona ha superado «con creces» los 30.000 visitantes en sus IV Jornadas Medievales 'La Corte de los Prodigios' celebradas el pasado fin de semana y ya trabaja en «dar un impulso extra» a la quinta edición de esta ... cita en 2026.

