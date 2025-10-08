Los bares de Escalona agotan sus existencias durante las Jornadas Medievales, con más de 30.000 visitantes

El municipio toledano de Escalona ha superado «con creces» los 30.000 visitantes en sus IV Jornadas Medievales 'La Corte de los Prodigios' celebradas el pasado fin de semana y ya trabaja en «dar un impulso extra» a la quinta edición de esta ... cita en 2026.

Tal y como ha desgranado a Europa Press la concejala de Cultura, Susana Morón, el fruto recogido tras las jornadas ha sido muy positivo ya que todos los protagonistas --asociaciones, vecinos o artesanos-- le han trasladado que han ido «estupendamente».

Así, ha mencionado que todas las existencias se han agotado en los bares de la localidad, los artesanos le han trasladado que han tenido mejores resultados que en otras capitales grandes como León o Jaén, con las calles del municipio «abarrotadas». «Parecía la Gran Vía», ha afirmado la edil.

En cuanto a la batalla de justas que por primera vez se ha celebrado este año en el castillo de Escalona, abierto al público desde el mes de abril y que en 2026 tienen previsto repetir, Morón ha cifrado en más de 3.000 los asistentes en cada uno de los tres pases que se ofrecieron a lo largo del fin de semana.

Con esta expectativa, desde el Consistorio trabajan en dar un «impulso extra» a la quinta edición, incluyendo algunos aspectos a mejorar, tales como la instalación de gradas para ver la batalla de justas o dar un mayor protagonismo a la asociación femenina que ofreció un espectáculo de baile.

Las gradas en el castillo de Escalona podrían instalarse sin mayor problema pero hace falta un impulso económico extra por parte de algún patrocinador, ha señalado la concejala de Cultura, que destaca el esfuerzo notable de Ayuntamiento, Junta y Diputación en su contribución económica a las jornadas.

También buscan desde el Consistorio que la asociación de baile femenina, que este año ha abierto el torneo de justas, tenga su espectáculo propio en la edición de 2026.