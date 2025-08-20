La Banda Sinfónica Municipal de Camarena lleva la música de Toledo hasta Annecy (Francia)

La Banda Sinfónica Municipal de Camarena ha actuado este martes en la ciudad francesa de Annecy, conocida como la 'Venecia de los Alpes', en el marco de su prestigioso festival musical internacional.

Con esta participación, la agrupación toledana se convierte en embajadora cultural de Toledo y Castilla-La Mancha, llevando hasta el público francés una selección de pasodobles y obras sinfónicas que forman parte de la tradición musical española. Entre ellas destacan títulos como Amparito Roca, El Tío Caniyitas, Pepita Greus o Paquito el Chocolatero, junto a composiciones originales del propio director de la banda.

La cita supone un nuevo hito para esta formación, que a lo largo de más de dos décadas ha consolidado un proyecto musical y educativo de referencia en la provincia. «Es un orgullo inmenso poder mostrar fuera de nuestras fronteras el talento de nuestros músicos y la riqueza de la música de banda española», ha señalado su director, Sergio Ventura Merchán.

La actuación en Annecy no solo refuerza el papel de la Banda Sinfónica Municipal de Camarena como referente musical en la región, sino que también representa una oportunidad única para proyectar la imagen cultural de Castilla-La Mancha en el exterior.

El concierto tendrá lugar esta tarde en el escenario central del festival y contará con la presencia de público local e internacional.

