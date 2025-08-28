El Ayuntamiento de Noblejas contesta al de Ocaña que pedir un instituto de Secundaria no busca un «enfrentamiento entre pueblos»

Tras la publicación del último comunicado emitido por el Ayuntamiento de Ocaña con respecto a la petición del de Noblejas a la Junta de Comunidades de construir un instituto de secundaria en la localidad -y que motivó la huelga de hambre de cinco días del alcalde Agustín Jiménez- el teniente de alcalde de de Ocaña, Ángel Antonio Luego Raboso, ha contestado mediante un comunicado.

El Ayuntamiento de Ocaña defiende la construcción en su término de dicho instito, frente al de Noblejas, argumentando que «levantar nuevas infraestructuras educativas debe responder a criterios objetivos que respondan a la realidad actual y no puede estar sometida a presiones por un interés particular o a decisiones tomadas en el pasado», afirman en alusión al Consistorio que dirige Agustín Jiménez.

Noticia Relacionada La Junta pide al alcalde de Noblejas que acredite que hay más alumnos que justifiquen el instituto ABC El consejero de Educación, Amador Pastor, ha enviado una carta a Agustín Jiménez, en huelga de hambre desde el lunes por este motivo

Desde Noblejas contestan a Ocaña que «en modo alguno la reivindicación que se sigue desde Noblejas para la construcción del Instituto Comarcal de Educación Secundaria se ha concebido como un ejercicio de enfrentamiento entre pueblos a cuenta de las infraestructuras educativas de la comarca, las existentes y las pendientes de llevar a cabo. Nuestro planteamiento es, y será, evidenciar el incumplimiento del presidente de Castilla-La Mancha y de su actual consejero de Educación a culminar las gestiones administrativas que arrancaron en el año 2007 y que, como se ha demostrado, contaban con el respaldo, el seguimiento, y el convencimiento -técnico y político (de su consejero de Educación)- de que la opción de la construcción del Instituto Comarcal en Noblejas redundaría en beneficio de toda la secundaria de la Comarca, y que ha sido la Junta de Comunidades la que ha optado por echar por tierra todo ese planteamiento de más de 18 años, faltando a la verdad para con Noblejas y la comarca de la Mesa de Ocaña«.

Asimismo, argumenta el Ayuntamiento de Noblejas que «este cambio de criterio, técnico y político, obedece a un 'capricho' personal de Page, al que se le ha proporcionado un 'ropaje' técnico que choca frontalmente con la verdad de un relato, ahora hecho público, que deja bien a las claras que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha han utilizado a Ocaña para soltar una bofetada a Noblejas, y echar por tierra todo el trabajo que arranca desde el año 2007. Ha quedado demostrado y publicado, que han mentido a Noblejas, que el Instituto número 3 dista de ser mucho a día de hoy de la infraestructura de calidad que merece el alumnado y el profesorado de secundaria en Ocaña, faltando a la verdad la Consejería de Educación para con el pueblo de Ocaña en cuanto a la construcción material de este edificio y la financiación del mismo. En esto, están mintiendo al Ayuntamiento y al pueblo de Ocaña. Como ya manifestásemos, ha quedado demostrado, que su forma de planificar las infraestructuras educativas es sembrando cizaña entre los pueblos y enfrentando a compañeros«.

Por ello, añade el Ayuntamiento de Noblejas que «resulta necesario abordar un debate serio y profundo sobre el estado de la educación en nuestra Comarca: el estado de la primaria, las mejoras en todos y cada uno de los colegios de nuestros pueblos, sus ampliaciones, el cuidado del profesorado; es necesario entender, que la desconcentración de la matricula del resto de pueblos en un nuevo IESO puede determinar una mejor intervención -sobre todo social- en las singularidades del alumnado que está protagonizando el aumento de la matrícula en secundaria en toda la Comarca, y que está provocando la matricula extraordinaria de hasta dos alumnos más por semana, concluyendo los cursos con hasta el doble de alumnado con respecto al inicio. Debemos alejarnos de posturas localistas ilógicas, que nos pueden llevar a la más absoluta irracionalidad«.

Porque «Noblejas, su pueblo, y su Ayuntamiento no pregunta a los niños y niñas que vienen de otros pueblos (sobre todo desde Ocaña) al Futbol, a Música, o a Danza, cuál es el pueblo en el que viven. Se enorgullece de la confianza de sus familias, y los acogemos como si de nuestros hijos e hijas se tratasen. Noblejas, su pueblo, y su Ayuntamiento, no pregunta a los niños y niñas de Ocaña que deciden venirse a nuestros colegios a cursar la Primaria. Sería totalmente ilógico. Como ilógico sería pensar, o creer, que el desarrollo industrial y las empresas de Noblejas no se van a nutrir de muchísimos trabajadores y trabajadoras de los pueblos de alrededor, sobre todo de Ocaña».

Prosigue el comunicado diciendo que el Ayuntamiento de Noblejas «se precia de trabajar codo con codo con los Ayuntamientos de Santa Cruz de la Zarza, Villarrubia de Santiago, y el propio Ocaña, para impulsar líneas de trabajo que, de conseguirse, beneficiarán en el plano de las infraestructuras a toda la comarca, pero singular y principalmente al Ayuntamiento y pueblo de Ocaña, como es de sobra conocido; Al Ayuntamiento y pueblo de Ocaña, nuestro respeto. No estamos enfrentados a Ocaña porque lo que es bueno para Ocaña, es bueno para Noblejas; y lo que es bueno para Noblejas, lo es también para Ocaña».

A juicio del consistorio que preside Agustín Jiménez, «esto no va de quitar infraestructuras a nadie, sino es pediros ayuda para que comprendáis nuestra reivindicación, nuestra rabia e indignación, ayuda para seguir trabajando juntos de cara al futuro y para que cumplan con Noblejas después de 18 años. A Ocaña no le aporta nada seguir sumando contenedores. Al Alcalde de Ocaña, a su Gobierno, y a sus vecinos y vecinas: No estamos, ni estaremos nunca, en absurdas guerras con Ocaña. Respeto, y admiración. En nosotros, siempre encontrareis ideas, trabajo, compromiso, y leal compañerismo, para seguir construyendo el futuro».