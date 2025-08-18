Una avería deja sin agua potable desde este lunes a los 10 pueblos de la Mancomunidad 'Cabeza del Torcón'

Una avería en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) es la causa por la que desde este lunes los vecinos de la Mancomunidad de Servicios 'Cabeza del Torcón' (Toledo) no pueden utilizar el agua para consumo humano.

Así se lo ha comunicado, a primera hora de la mañana, la presidenta de la mancomunidad y alcaldesa de Cuerva, Montserrat Rojas, al resto de alcaldes y alcaldesas que integran este organismo: Casasbuenas, Pulgar, Noez, Gálvez, Ventas con Peña Aguilera, Menasalbas, San Pablo de los Montes, Totanés y San Martín de Montalbán, que en total suman cerca de 14.000 habitantes.

Rojas había recibido una comunicación de Aqualia, empresa encargada de la gestión del servicio, informando de esta avería. «Como la bomba no clora, el agua no se puede consumir, pero sí se puede utilizar para la ducha o para lavar«, indicó ayer a ABC la alcaldesa de Cuerva, quien cree que el desperfecto en la potabilizadora no tardará mucho en reparase.

Por tanto, los diez pueblos que integran la Mancomunidad de servicios 'Cabeza del Torcón', vuelven a quedarse sin agua potable «hasta nueva orden».

El año pasado, en el mes de julio, una variación brusca de las temperaturas en el embalse de la Cabeza del Torcón produjo una inversión térmica en el agua que motivó, como medida preventiva, la suspensión del consumo del agua del grifo para beber, ya que se habían alterado parámetros en el agua como son el manganeso, hierro y aluminio.

Entonces se trabajó en la resolución del problema cambiando la dosificación de reactivos y realizando un control analítico del agua de forma periódica. En 14 días se solucionó el problema.