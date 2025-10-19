El Arzobispado de Toledo lamenta la muerte de un trabajador en Illescas: «Nos obliga a reflexionar»

El Arzobispado de Toledo, por medio de la Delegación Episcopal de Pastoral del Trabajo, ha publicado un comunicado sobre el accidente laboral ocurrido en Illescas el viernes, donde murió un trabajador de 45 años al caerse de un elevador en las obras del auditorio ... municipal.

«Deseamos expresar nuestro más sentido pésame y solidaridad a la familia, amigos y compañeros del trabajador fallecido. Nos duele profundamente este siniestro que vuelve a poner de manifiesto la alarmante cifra de muertes en el entorno laboral. Los datos recién conocidos del año 2024 hablan de 796 en el territorio nacional, 16 de ellos en la provincia de Toledo.

La pérdida de este trabajador nos obliga a reflexionar sobre una sociedad que, lamentablemente, no ha logrado garantizar el derecho fundamental a la vida desde su origen hasta su fin natural, incluidos los lugares de trabajo. Es imprescindible adoptar y promover una cultura de la vida, de todas las vidas y de toda la vida, como nos enseñó san Juan Pablo II en 'Evangelium Vitae', reconociendo su valor sagrado y el compromiso por crear condiciones que la protejan en el entorno laboral. Un empleo que no vela por el bienestar de los trabajadores no puede considerarse como un trabajo digno.

Hacemos un llamamiento para que nadie permanezca indiferente ante el dolor y la esperanza de nuestros hermanos del mundo del trabajo y hagamos nuestras las palabras del Papa Francisco: 'El trabajo es para la vida. Ni una muerte más'«.