El Arzobispado de Toledo lamenta la muerte de un trabajador en Illescas: «Nos obliga a reflexionar»

La Delegación Episcopal de Pastoral del Trabajo recuerda «la alarmante cifra» de accidentes laborales mortales

El Arzobispado de Toledo lamenta la muerte de un trabajador en Illescas: «Nos obliga a reflexionar»
El Arzobispado de Toledo, por medio de la Delegación Episcopal de Pastoral del Trabajo, ha publicado un comunicado sobre el accidente laboral ocurrido en Illescas el viernes, donde murió un trabajador de 45 años al caerse de un elevador en las obras del auditorio ... municipal.

