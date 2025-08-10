Arden toneladas de basura y otros residuos en una planta de reciclaje de la provincia de Toledo

Una máquina excavadora aparta los residuos para evitar la expansión de las llamas

Los Bomberos del Parque de Talavera de la Reina y del de Santa Olalla, perteneciente al Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos (CPEIS) de Toledo, han intervenido en la planta de gestión de residuos de la empresa mixta Gesmat cercana a Cazalegas (Toledo) para sofocar las llamas que han devorado toneladas de basura y otros enseres.

Los bomberos, además de emplear camiones autobomba, se han valido de una máquina excavadora para apartar los residuos y evitar la expansión de las llamas que se han cebado con una pila de material previsto para reciclar.

Esta planta de reciclaje se encuentra en la CM-1261, en término municipal de Talavera de la Reina. Como han informado a ABC desde el 112. Además de varias unidades de Bomberos del CPEIS Guardia Civil y Policía Local se han personado en la zona efectivos del Sescam con una ambulancia de soporte vital básico como medida preventiva.

Bomberos del Consorcio Provincial trabajan en la planta de reciclaje para sofocar las llamas ABC

Una llamada alertaba así este sábado a las 17:19 horas de una intensa nube de humo en la planta de reciclaje, provocada por el incendio de una pila de residuos con con gran combustible. Los bomberos dieron por finalizada su intervención en torno a las nueve de la noche, tras casi cuatro horas de trabajo.