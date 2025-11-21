Aparece un mes después y a 76 kilómetros de Talavera 'Chispi', la mascota secuestrada junto a su dueño en La Nava

Como si de un cuento de Navidad se tratara, la historia del secuestro de un hombre de 71 años en La Nava de Ricomalillo (Toledo) junto a su mascota Chispi el pasado 15 de octubre no ha podido tener mejor desenlace.

Desde aquel día, ... al disgusto familiar por el secuestro de Alfredo y el robo de varios cientos de euros que llevaba en efectivo continuaba abierto por la pérdida de Chispi, la mascota que hoy ha vuelto a su hogar.

Dos personas en una furgoneta invitaron a este vecino de La Nava a montar con ellos. Le trasladaron hasta Talavera de la Reina, junto a Chispi, y allí le pararon en un cajero automático obligándole a sacar dinero. Una estafa que se vio truncada porque en ese momento la víctima coincidió con un amigo que dudó de la operación y frustró que Alfredo sacara dinero de su cuenta bancaria.

Los secuestradores, al ver a su víctima conversar con un conocido, aceleraron y desaparecieron de la escena, llevándose a Chispi, que permanecía en el interior de la furgoneta. Desde entonces han pasado 35 días, hasta que ayer, jueves, un mensaje en redes sociales y una llamada posterior avisaban del hallazgo de Chispi.

La mascota se encontraba ni más ni menos que a 76 kilómetros de Talavera de la Reina, en concreto, en una carretera de Méntrida, deambulando, sola, desorientada.

La buena voluntad de la persona que asoció a Chispi a la perra que desde hacía más de un mes se buscaba a través de mensajes y fotos en redes sociales ha hecho posible este final feliz, ya que se la llevó a su casa a la espera del reencuentro con sus dueños.

Hoy, la familia de La Nava de Ricomalillo ha viajado hasta Calalberche, una urbanización que pertenece al municipio de Santa Cruz del Retamar, para recuperar a Chispi, que en estos momentos se encuentra ya en su hogar. Y es que no solo el turrón vuelve a casa por Navidad, Chispi también.