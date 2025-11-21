Suscribete a
Aparece un mes después y a 76 kilómetros de Talavera 'Chispi', la mascota secuestrada junto a su dueño en La Nava

Hoy se ha producido el emotivo reencuentro de Chispi con su familia tras un angustioso mes de búsqueda y colaboración ciudadana a través de las redes sociales

Chispi ha regresado hoy a su casa con su familia en La Nava de Ricomalillo, Toledo
J. Guayerbas

Toledo

Como si de un cuento de Navidad se tratara, la historia del secuestro de un hombre de 71 años en La Nava de Ricomalillo (Toledo) junto a su mascota Chispi el pasado 15 de octubre no ha podido tener mejor desenlace.

Desde aquel día, ... al disgusto familiar por el secuestro de Alfredo y el robo de varios cientos de euros que llevaba en efectivo continuaba abierto por la pérdida de Chispi, la mascota que hoy ha vuelto a su hogar.

