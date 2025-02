Añover de Tajo sigue fiel al torismo: este año toca Prieto de la Cal

Se ha presentado la feria taurina de Añover de Tajo en honor a San Bartolomé, que este año consta de una corrida de toros y una novillada sin picadores. Estos son los carteles:

- Domingo, 25 de agosto: toros de Prieto de la Cal para Javier Castaño, Jairo Miguel y Juan de Castilla.

- Lunes, 26 de agosto: novillos de Alfredo Ruano para Pepe Martínez, Esteban Gordillo y Félix San Román.

Ambos festejos en la conocida como plaza del Tío Venancio empezarán a las 19:00 horas. Además, el sábado 24, a las 19:00, y el lunes 26, a las 9:00, habrá encierro con posterior suelta de reses. Y el martes 27, a las 20:00, se soltará el III Toro de Cajón y dos vacas. Este año, el toro elegido es 'Andador', colorado algo chorreado en verdugo, cinqueño de la ganadería de Antonio San Román, encaste Torrestrella, adquirido en la finca El Lucero.

La feria de San Bartolomé, que organiza la empresa 'El Arte de Castilla-La Mancha', se presentó en un acto en la plaza de España que contó con los protagonistas. El alcalde, Rodrigo Moreno, dijo: «Es nuestra segunda feria y, como se puede ver, el protagonista principal es el toro. Contaremos con una ganadería que no entiende de modas». Se refería, claro, a Prieto de la Cal, cuyos toros correrán el tradicional encierro del día 24 por la tarde.

Mientras, el ganadero, Tomas Prieto de la Cal, declaró: «Toda la familia estamos muy ilusionados con la cita de agosto, llevamos años muy interesados en lidiar en Añover de Tajo y este año nos llega la oportunidad». Se trata de uno de los hierros históricos de la cabaña brava, tanto por su antigüedad, que data de 1919, como por su encaste, de pura sangre Veragua. «Es un encierro fuerte, como gusta en esta plaza. Hay dos cinqueños, uno negro y otro jabonero. Habrá algún berrendo y los demás, el típico jabonero de la casa. Espero que, en presentación y en juego, nos den una alegría», deseó.

Tres toreros en diferentes momentos

El torero salmantino Javier Castaño explicó que «este año cumplo 23 años de alternativa. Mi carrera ha pasado por varias etapas. En la primera toreé con las primeras figuras. Después pasé a torear las corridas duras y ahora toreo poco en España y busco refugio en algún país de Latinoamérica como Perú, aunque no he perdido la ilusión». Respecto a los toros de Prieto de la Cal, aseguró conocer «muy bien la ganadería. He tentado varias veces en la casa de esa gran familia ganadera y, aunque sé que será una corrida muy seria, la tengo mucha fe».

El cacereño Jairo Miguel es hijo del que fuera matador de toros Antonio Sánchez Cáceres. «Mi padre ha sido muy duro siempre conmigo. Al ser matador sabe perfectamente de la dureza de esta profesión y me ha transmitido todos los valores posibles», expuso. Miguel recordó que el año pasado mató una de Prieto de la Cal en Sotillo de la Adrada, que «fue muy dura y estuvo muy bien presentada. Sé que en pueblos donde sale el toro bien presentado nos puede servir mucho».

Y cerrará el cartel el colombiano Juan De Castilla, que el pasado domingo 19 de mayo realizó una gesta: toreó por la mañana en la plaza francesa de Vic-Fezensac un toro de Prieto de la Cal y otro de Pagés-Mailhan y, con el tiempo justo, se montó en una avioneta para hacer el paseíllo en Madrid con la corrida de Miura. Además, en los Sanfermines de Pamplona dio la cara y cortó una oreja a toros duros de José Escolar.

La «responsabilidad» de Alfredo Ruano en su pueblo

En cuanto a la novillada, se anuncia la divisa de Alfredo Ruano, que debutó el pasado 7 de julio en Esquivias, en el III Trofeo Domingo Ortega, y lo hizo con éxito, dando los erales dieron un juego extraordinario. Al tercero, de nombre 'Fundador', se le premió incluso con la vuelta al ruedo. «Fue un día inolvidable. Me acordé mucho de los que me han metido en vena el veneno del toro: mi abuelo Fernando y mi padre Alfredo. Hay cosas que mejorar, pero el balance es muy positivo», reconoció.

La de Añover es la plaza de su pueblo, por lo que Ruano siente que «es mucha la responsabilidad que asumimos, pero me puede la ilusión». También desveló que saldrá al ruedo un encierro «muy serio», con animales de pelaje jabonero, colorado melocotón y negro.

Desfilarán el sevillano Pepe Martínez, recién proclamado ganador de las novilladas de promoción de la Maestranza y a quien sus paisanos llevaron en hombros hasta el hotel. Mientras, el toledano Esteban Gordillo, apoderado por Vicente Romera, fue el triunfador numérico en Esquivias, precisamente el día del debut ganadero de Alfredo Ruano. Y cerrará plaza Félix San Román, que asimismo es ganadero de Monte la Ermita y cree que «mi forma de interpretar el toreo puede gustar mucho en Añover».