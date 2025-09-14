Amador Pastor sobre el colegio de Santa Cruz del Retamar: «No es desidia de la Junta de Comunidades, es responsabilidad»

El consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha explicado a ABC que el hecho de que aún no se haya construido el colegio en Santa Cruz del Retamar «no es desidia del Gobierno regional, sino responsabilidad». Pastor detalla que «son cosas muy serias y en la Consejería de Educación no podemos obviar varias circunstancias y construir un colegio sin tener los informes pertinentes«.

Y aclara que la Junta cedió un terreno con un silo al Ayuntamiento de Santa Cruz, que lo puso a disposición del Gobierno regional para edificar el centro educativo, pero como no había metros suficientes consiguió otra parcela limítrofe. «El suelo no es urbano, está catalogado como urbanizable, pero para residencial vivienda, no para dotacional educativo, y es algo que tiene que cambiar el ayuntamiento, una modificación puntual de los terrenos, y ya ha dado los pasos«, recalca Pastor para que lo conozcan los padres y madres que el pasado lunes se manifestaron en Toledo con el fin de pedir la construcción del colegio.

«La protesta fue el 8 de septiembre y el 8 de agosto el ayuntamiento recibe un informe y se le dice que el suelo que nos ofrece está atravesado por un arroyo. Y la Confederación Hidrográfica del Tajo tiene que emitir un informe sobre riesgos de riadas. Estamos trabajando con lealtad, con dificultades desde luego, pero no se puede reprochar que la Junta está poniendo palos en las ruedas a la construcción de ese colegio«, matiza Pastor y añade: »Y este consejero, después de lo que se ha vivido en Letur, en Mira, en toda Valencia, no construirá sobre cauces de ríos, es peligroso«.

La Consejería de Educación no puede construir un colegio en un suelo inundado, atravesado por un arroyo a no ser que haya un informe técnico que lo diga, señala el consejero, para quien la polémica sobre este asunto se ha destapado ahora, al inicio del curso, porque su departamento lleva desde el día 13 de junio esperando que el ayuntamiento pueda decirles qué pasos está dando para conseguir todos los informes porque además las posibilidades de edificación de las dos parcelas son diferentes.