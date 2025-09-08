«El alcalde de Santa Cruz del Retamar tiene que dedicarse a gestionar y no a ser un títere del PP», dice Álvaro Gutiérrez

«Si hoy no tiene colegio nuevo Santa Cruz de Retamar se debe precisamente a la ineficaz actuación de su ayuntamiento. Le diría al alcalde que se dedique a gestionar Santa Cruz de Retamar y no a ser un títere del Partido Popular«. Así de contundente ha sido la respuesta del delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez, al ser preguntado por la construcción de un nuevo centro en este municipio de la comarca de Torrijos, que culpa a la Junta de tener un centro educativo con muchas deficiencias. Según ha asegurado Gutiérrez, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene previsto levantar un colegio nuevo en Santa Cruz de Retamar, pero «para ello necesita un suelo apto».

«Desde el año 2022 llevamos escribiéndonos con el alcalde, con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Retamar. La última comunicación hace apenas unos meses o unas semanas, estamos a la espera de que resuelvan y nos aporten, nos cedan ese suelo para poder construir el colegio«, ha añadido este lunes durante la rueda de prensa para informar sobre el curso 2025-2026 en la provincia de Toledo.

Y ha hecho referencia a la manifestación ante la sede de la Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha en Toledo, de un centenar de vecinos que reivindicaban el nuevo colegio. «Los vecinos y vecinas de San Santa Cruz de Retamar que han venido a manifestarse a Toledo, deben reivindicarlo y deben manifestarse en la puerta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Retamar, que es el único responsable de que hoy el pueblo no tenga un nuevo colegio».

Noticia Relacionada La Junta supedita el nuevo colegio de Santa Cruz del Retamar (Toledo) a contar con terrenos adecuados J. Guayerbas El consejero de Educación recuerda que el Ayuntamiento debe entregar un estudio hidrológico de la parcela donde se quiere construir y por la que pasa un arroyo

Gutiérrez ha explicado que la Junta «no va cambiando lo requisitos como ha manifestado el alcalde, necesita un mínimo de metros cuadrados de suelo, desde 2022 el alcalde conoce muy bien lo que la Junta de Comunidades necesita para construir ese colegio; no valen excusas vagas, excusas absurdas, lo conoce y no ha hecho nada», ha insistido el delegado de la Junta en Toledo.

En opinión de Gutiérrez, lo que el alcalde de Santa Cruz del Retamar quiere «es la gresca y el ruido y hacer oposición a Emiliano García-Page en lugar de prestarle la atención, los servicios y atender a los vecinos. Que se deje de batallas y de ser un títere de su partido y se dedique a gestionar los problemas de su pueblo», ha recomendado al regidor del PP, Ángel Martín..