Ajofrín estrena consultorio médico con cuatro consultas y dos salas de pediatría gracias al apoyo económico de la Diputación de Toledo

La localidad toledana de Ajofrín cuenta desde este sábado con un nuevo Consultorio Médico, una dotación sanitaria de 310 metros cuadrados construidos que dispone de cuatro consultas médicas, dos salas de pediatría, una sala de curas, zonas de espera independientes, aseos adaptados y dependencias ... auxiliares. Las instalaciones, amplias, accesibles y energéticamente eficientes, suponen un mportante avance en la atención sanitaria del municipio, que cuenta con algo más de 2.300 habitantes y una elevada proporción de personas mayores.

El Ayuntamiento ha trabajado durante los últimos años para hacer posible este proyecto, que se convierte en «símbolo de la colaboración institucional y del compromiso con los servicios públicos en el medio rural«. La obra ha sido posible gracias al apoyo económico y técnico de la Diputación de Toledo a través de diferentes líneas de ayuda y programas de cooperación con los ayuntamientos.

La presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, inauguró el nuevo consultorio junto al alcalde de Ajofrín, José Joaquín González, y el diputado de Promoción de la Salud, Manuel Galán. Cedillo destacó que «este consultorio es un ejemplo de lo que significa el compromiso de la Diputación de Toledo con los pueblos de nuestra provincia, especialmente con los más pequeños. Apostar por infraestructuras como esta es apostar por la igualdad de oportunidades, por el bienestar de nuestros vecinos y por el futuro del mundo rural».

La presidenta recordó que «este proyecto es solo uno de los muchos en los que la Diputación de Toledo colabora con Ajofrín», al igual que con el resto de municipios de la provincia, reafirmando así «el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo de nuestros pueblos, especialmente de los más pequeños».

Noticia Relacionada Los deberes de García-Page a su Gobierno para 2026, en un clic ABC El Debate del Estado de la Región deja un calendario de actuaciones en vivienda, empleo, sanidad, educación y sostenibilidad

En su intervención, Cedillo insistió en que «mejorar los servicios públicos y dotar a los municipios de instalaciones modernas y funcionales, como este consultorio médico, es la mejor manera de fijar población y luchar contra la despoblación, porque donde hay servicios de calidad hay vida y hay oportunidades». Por ello, felicitó al Ayuntamiento y a su alcalde «por su empeño y su constancia para sacar adelante un proyecto tan necesario y tan esperado por los vecinos». «Hoy se hace realidad gracias al trabajo conjunto y a la colaboración entre administraciones», añadió.

«El servicio de pediatría, esencial»

El alcalde de Ajofrín, José Joaquín González, agradeció «el apoyo de la Diputación de Toledo, sin el cual este proyecto no habría sido posible», y subrayó que disponer de unas instalaciones de este nivel «es una necesidad básica para garantizar una atención sanitaria digna y cercana a todos nuestros vecinos».

González recordó que el nuevo consultorio incluye un área de pediatría completamente equipada, un servicio que el municipio perdió durante la pandemia y cuya recuperación considera esencial «si queremos que las familias puedan hacer aquí su proyecto de vida». «Espero que la Junta de Comunidades tenga en cuenta esta necesidad y pronto pueda darnos buenas noticias», manifestó el alcalde.