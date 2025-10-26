Suscribete a
Especial dana
Cien metros para recordar un horror de barro y muerte

Ajofrín estrena consultorio médico con cuatro consultas y dos salas de pediatría gracias al apoyo económico de la Diputación de Toledo

La presidenta de la institución provincial, Concepción Cedillo, asegura que esta dotación sanitaria «es la mejor manera de fijar población y luchar contra la despoblación, porque donde hay servicios de calidad hay vida y hay oportunidades»

La presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, inauguró el nuevo consultorio junto al alcalde de Ajofrín, José Joaquín González, y el diputado de Promoción de la Salud, Manuel Galán
F.F.

Toledo

La localidad toledana de Ajofrín cuenta desde este sábado con un nuevo Consultorio Médico, una dotación sanitaria de 310 metros cuadrados construidos que dispone de cuatro consultas médicas, dos salas de pediatría, una sala de curas, zonas de espera independientes, aseos adaptados y dependencias ... auxiliares. Las instalaciones, amplias, accesibles y energéticamente eficientes, suponen un mportante avance en la atención sanitaria del municipio, que cuenta con algo más de 2.300 habitantes y una elevada proporción de personas mayores.

