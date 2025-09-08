Adif invierte 5,1 millones en la estación de Illescas para mejorar la conexión con Cercanías Madrid

Adif invertirá 5,1 millones de euros en aumentar la capacidad de la estación de Illescas para que pueda acoger más circulaciones de trenes lanzadera, los que unen esta localidad toledana con Humanes para, en este municipio madrileño, acceder a la red de Cercanías Madrid.

La actuación que Adif acaba de licitar comprende dotar a la estación de Illescas de una nueva vía para este tipo de trenes, que se montará al norte del edificio de viajeros, entre el aparcamiento y el andén principal. También extenderá este andén en sus dos extremos.

Además, con el fin de agilizar el paso por la estación de los trenes de larga distancia, los que unen Madrid con Extremadura, se renovará la actual vía 1, con la instalación de traviesas nuevas y de mayores prestaciones. También se desplazará, en alrededor de 1 metros, el trazado de la vía 3, se suprimirá el actual andén central y se instalarán tres nuevos aparatos de vía (un desvío y dos escapes) de última tecnología.

El proyecto se completa con el despliegue de equipos de señalización ferroviaria nuevos y de mayores prestaciones, y su adecuación a la nueva estructura de vías, según ha informado Adif en nota de prensa.

Movilidad de proximidad

La actuación constituye una nueva apuesta por reforzar la movilidad de proximidad en la localidad toledana. Además, se suma a las que Adif tiene en marcha para ampliar la red de Cercanías de Madrid hasta Illescas.

En la actualidad, trabaja en la redacción del proyecto de electrificación del tramo de línea ferroviaria de 15 kilómetros que conecta la localidad con Humanes. Una vez el proyecto esté listo se licitarán los trabajos de tendido de catenaria que aporte energía a los trenes para circular.

La extensión del servicio a Illescas constituye una de las principales actuaciones del Plan de Cercanías de Madrid para ampliar la red, junto a las ya en marcha de duplicación del trazado entre Pilar de Las Rozas-Las Matas y la extensión desde Colmenar Viejo a Soto del Real.